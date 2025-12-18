Conte contro il Milan rimette tutto in discussione: Politano torna titolare (Tuttosport)

In panchina Beukema e Lang. Sposta Di Lorenzo nei tre centrali e piazza Elmas di fianco a Neres per dare supporto a Hojlund. Ballottaggio tra Buongiorno e Juan Jesus.

Adesso il Napoli di Conte cambia. Qualcuno resta una garanzia, altri no.

Scrive Raffaele Auriemma per Tuttosport:

“Il tecnico mette in panchina Beukema e Lang, sposta Di Lorenzo nei tre centrali e piazza Elmas, molto apprezzato dall’allenatore, di fianco a Neres per dare supporto a Hojlund, a lungo corteggiato dai rossoneri la scorsa estate. E Politano? Anche lui giocherà titolare, ma agirà da esterno destro a tutta fascia, perché Conte non lo considera più un attaccante.

Ci sarà fino all’ultimo il ballottaggio tra Buongiorno e Juan Jesus, con l’ex Toro in leggero vantaggio, per il ruolo di terzo centrale insieme al capitano e a Rrahmani. La coppia di centrocampo sarà formata da Lobotka e McTominay, mentre Spinazzola tornerà titolare a sinistra per sostituire l’infortunato Olivera”.

Napoli in fase di cambiamento

Prosegue poi Auriemma nel quotidiano in edicola:

“La questione è ormai al centro di un confronto approfondito tra Conte, il suo staff tecnico e quello medico. È evidente la necessità di invertire una tendenza preoccupante: nessuna squadra in Serie A ha subito più stop muscolari del Napoli. Ha inciso anche l’età media della rosa, la terza più alta dell’era De Laurentiis e la più anziana tra i club dei cinque principali campionati europei.

Per la semifinale di oggi contro il Milan gli assenti saranno cinque: Meret, Olivera, Anguissa, Gilmour e De Bruyne”.

Il Napoli vuole vendicarsi della sconfitta in campionato e Di Lorenzo, ieri in conferenza stampa, ha caricato l’ambiente: «Abbiamo avuto una battuta d’arresto, ma vogliamo giocarci questo trofeo al massimo. La partita passa molto da come ci difenderemo: quando ti difendi bene, attacchi meglio. La squadra sta bene ed è pronta ad affrontare al massimo il Milan».

Anche Conte ieri in conferenza ha detto:

«È un momento, durante l’anno ci sono sempre situazioni più positive e altre meno positive. È inevitabile che ci siano diversi momenti, l’importante è continuare sempre a lavorare con serietà ed entusiasmo perché penso che sia la cosa migliore. Cercando di affrontare la vittoria e la sconfitta, non dico nella stessa maniera ma sempre in maniera positiva. Quando si gioca ogni tre giorni non fai in tempo a goderti una vittoria o a digerire una sconfitta»