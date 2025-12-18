Supercoppa, Conte dia a Vergara la chance di dimostrare che non è il nuovo Russotto (e non spremiamo McTominay)

Quanta fatica si fa ad accettare una sconfitta, ad accettare che non si possa vincere sempre, che i percorsi sono moderatamente e fisiologicamente accidentati. Ogni sconfitta porta con sé un carico di pessimismo cosmico da fine del mondo. Il campionato 25-26 sarà diverso dagli altri, non a caso sia Inter sia Napoli hanno già subito quattro sconfitte eppure sono lassù: Inter prima e Napoli terzo. Il Milan, secondo, invece ha perso una sola volta. Ma non gioca le coppe, attenzione. Il Napoli non è che per contratto debba vincere lo scudetto ogni anno. Potrebbe vincerlo, è ampiamente in corsa. Ma certo non è la squadra strafavorita che avrebbe dovuto stracciare la competizione.

Perdere a Udine contro una squadra modesta non è il massimo della vita ma in un simile contesto ci può stare. È incomprensibile il clima cupo che sta avvolgendo la squadra. Bisognerebbe tenere corsi di educazione alla sconfitta che poi sarebbero corsi di educazione allo sport. A furia di lavaggi del cervello, in tanti si sono convinti che le partite si vincano e si perdano con le lavagnette e con le tattiche. Poi ascolti tutti i professionisti – calciatori, sciatori, tennisti, allenatori – e sempre più spesso parlando di concentrazione, attenzione, capacità di soffrire, resilienza. Chissà come mai.

Il Napoli a questo punto della stagione sta più o meno dove sarebbe dovuto essere. Ha qualche punto in meno in Champions, questo sì. Ma in campionato è nel gruppone. Ha battuto l’Inter, la Juventus, l’Atalanta, la Roma. Sta fronteggiando tanti infortuni e anche questo è diventato un capitolo da maneggiare con cura. Le accuse, sempre meno velate, sono indirizzate a Conte e ai suoi metodi di allenamento. A noi sembra molto strano che un professionista dell’eccellenza non conosca i metodi di allenamento. Più che strano, ci sembra lunare. Ci limitiamo a dissentire e amen.

Poi ci sono il capitolo Supercoppa e il capitolo Vergara. Che ci ricorda sempre più Russotto calciatore che improvvisamente – nel Napoli di Reja – sembrava essere diventato il precursore di Vinicius. La folla lo acclamava, Lavezzi gli tolse anche un gol con un tocco galeotto in fuorigioco (ci pare contro il Cagliari) e poi il buon Russotto si sciolse come neve al sole. Ricordiamo anche Daniele Verde che per un paio di buone prestazioni nella Roma fu eletto a simbolo dell’inefficienza di De Laurentiis a coltivare i talenti di casa nostra: la famosa scugnizzeria. Speriamo che per Vergara il destino sia diverso da quello di Russotto (almeno Verde un centinaio di presenze in Serie A le ha fatte tra Verona, Frosinone, Spezia). Crediamo che Conte voglia sempre schierare la formazione con la percentuale maggiore di probabilità di successo. Senza ricorrere a fantasiose teorie sulla sua avversione per i giovani (anche perché Vergara giovane non è, ha ormai 23 anni).

Noi Vergara lo faremmo giocare questa sera. Ma De Laurentiis ci tiene alla Supercoppa. E quindi pare che non si possa. Sarebbe come dire: non ci teniamo. E allora, ci chiediamo: ma dobbiamo fidarci o no dei presunti giovani? La Supercoppa è un trofeo di cartapesta. Se il Napoli dovesse vincerla, sarebbe ben accetta ovviamente. Ma se McTominay non rifiata adesso, quando? Giocherà Scott, così pare. Così come le giocherà tutte fino a fine gennaio. Poi non lamentiamoci se dovessimo perdere contro un’altra Udinese. Non a caso, invece, Allegri Modric lo farà riposare: mica scemo il livornese. Conte dia spazio a Vergara che così avrà l’opportunità di dimostrare che non è il nuovo Russotto e magari condurrà il Napoli ad alzare il trofeo e contribuirà al rafforzamento dell’immagine nel mondo arabo. Se non giochi al Superenalotto, non vinci.