Sky: “C’è preoccupazione e soprattuto attenzione per l’infortunio di Anguissa”

L’inviato di Sky Sport a Castel Volturno, Francesco Modugno, ha riportato le ultime novità sull’infortunio di Anguissa

“C’è preoccupazione e soprattutto attenzione, si sta buttando giù un comunicato con il responsabile medico del Napoli Canonico e il dott. De Luca, perché il dato è corposo, infortunio di carattere muscolare. C’è un osservatorio sugli infortuni del Napoli, un confronto e la necessità di stimare adesso l’infortunio di Anguissa. Sarà un comunicato importante perché sì, è l’ennesimo infortunio, e ancora di più perché è un giocatore particolarmente importante”.

La prima diagnosi dal Camerun parla di lesione muscolare, ma c’è ancora bisogno di aspettare delle ore prima di dare una conferma in merito all’infortunio di Anguissa che ora rischia di saltare troppe partite per un Napoli che è già in netta difficoltà.

Anguissa tra l’infortunio e la Coppa d’Africa rischia di saltare tante partite importanti, perché il giocatore del Napoli non sarà a disposizione sicuro per la Supercoppa di Ryad del 18 dicembre visto che andrà ad affrontare la fase finale di Coppa d’Africa, in più anche un paio di appuntamenti della Champions, che tra la fine del 2025 (il 10 dicembre col Benfica) e il 20 gennaio di calendario la trasferta in Danimarca, a Copenaghen, potrebbe essere assente.