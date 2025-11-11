Ridicolizza i compagni e crea disagio nel club: Neymar-Santos, la storia non pare destinata a finire bene (Globo Esporte)

"L'opinione è che Neymar ritenga i suoi compagni non all'altezza di aiutare la squadra ad evitare la retrocessione in Serie B". L'ultima scenata del brasiliano ha irritato tecnico, calciatori e dirigenza

La storia d’amore tra Neymar e il Santos non riesce a decollare e non sembra affatto destinata a finire bene. Da quando è tornato in Brasile, l’ex Barcellona e Psg ha giocato soltanto 15 partite (saltandone 17 per infortunio) e dato un contribuito irrisorio tra gol e assist. Tanto che il club di San Paolo è in piena crisi e sta lottando per non retrocedere.

Ad inasprire il contesto, si aggiungono inoltre i comportamenti discutibili della stella verdeoro. L’ultimo, O’Ney, l’ha fatto registrare qualche giorno fa durante la gara (persa) contro il Flamengo nel momento in cui sostituito da Juan Pablo Vojvoda. La sua reazione furente sembrerebbe aver incrinato il rapporto con tecnico, squadra e società. A riferirlo è Globo Esporte.

O Fim do Neymar é patético, mas o fim do Santos é mais patético ainda. Neymar saiu reclamando, botou pressão pra cima do tecnico e foi direto pra o vestiário enquanto toma 3. O cara patético em fim de carreira manda e desmanda no clube. Santos acabou, que bagulho patético. pic.twitter.com/XGhcdHwSw4 — Ceo Da Acarajé (@AcarajeCeo) November 9, 2025

“Il suo comportamento prima, durante e dopo la partita contro il Flamengo ha irritato compagni di squadra e dirigenza, creando disagio in un momento in cui il Santos sta lottando per non retrocedere nel campionato brasiliano”, afferma Globo Esporte. “Secondo nostre fonti, si ritiene che Neymar abbia esposto gli altri giocatori al ridicolo in diverse occasioni, senza aiutare la squadra a reagire durante la partita. L’opinione prevalente all’interno del Santos è che chi indossa la maglia numero 10 non ritenga i suoi compagni all’altezza di aiutare la squadra ad evitare la retrocessione in Série B”, si legge.

Lo stesso portale afferma che i compagni di squadra ritengono “completamente eccessiva” la reazione di Neymar. Ma al momento, il club ha deciso di non punire il calciatore, anche perché lo stesso brasiliano “si è scusato all’interno dello spogliatoio, soprattutto per aver calciato un bicchiere d’acqua contro alcuni di loro mentre usciva dal campo”. Quel che è certo, tuttavia, è che difficilmente saranno tollerate altre scenate del genere.