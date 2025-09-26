“Neymar dipendente da whisky e energy drink, notti fino all’alba”. Suo padre porta uno youtuber in tribunale

Rodolfo Gomes, youtuber brasiliano, è accusato di calunnie. Il portale Leo Dias conferma: «Ha delle abitudini che non sono raccomandate per un atleta».

Neymar fa parlare di sé più per la vita privata che per le prestazioni in campo. Ma, dopo aver giocato così poco, ha senso che tutti si scaglino contro di lui. Il padre ha ora citato in giudizio uno youtuber per “affermazioni calunniose e diffamatorie”

Neymar è in guerra

Racconta Le Parisien:

“La rabbia dei familiari dell’ex giocatore del Barcellona e del Psg è stata provocata dalle dichiarazioni di un giornalista e youtuber brasiliano. Quest’ultimo, Rodolfo Gomes, ha (ri)lanciato accuse riguardanti lo stile di vita di Neymar, che spiegherebbe in particolare i suoi infortuni ripetuti.

L’ultimo di questi risale a poche settimane fa e potrebbe impedire a Neymar di tornare a giocare con il suo club, il Santos, nel 2025. Una situazione che ostacolerebbe anche un ritorno in nazionale in vista della prossima Coppa del Mondo del 2026.”

Leggi anche: Ancelotti: «Non ho convocato Neymar perché non è ancora al massimo per aiutare il Brasile»

«È dipendente dal whisky e dalle bevande energetiche, fuma il narghilè e va a dormire alle 4 o 5 del mattino. I compagni hanno chiesto un allenamento anticipato, ma non è stato concesso, perché lui non ci sarebbe. Nessuno osa dirgli che deve allenarsi prima» — queste le parole dello youtuber accusato.

A confermare questo stile di vita dissoluto è stato anche il sito Leo Dias: «Durante gli eventi a cui partecipa (Neymar), in particolare quelli legati al poker, c’è un consumo eccessivo di whisky e narghilè, abitudini che non sono raccomandate per un atleta».

La risposta della famiglia

Parole che hanno fatto reagire i familiari del numero 10 brasiliano. Ecco le parole trapelate:

«A seguito delle dichiarazioni diffamatorie e calunniose, nonché delle informazioni false diffuse dal signor Rodolfo Gomes sui social network e sul suo blog personale riguardanti il giocatore Neymar Jr., vi informiamo che saranno avviate azioni legali, sia penali che civili, contro i responsabili» — ha annunciato il padre di Neymar su Instagram.

E ancora: «Sottolineiamo che la diffusione di false informazioni danneggia l’onore, l’immagine e la reputazione del giocatore, e contribuisce alla disinformazione della società, favorendo così la propagazione di contenuti inesatti che minano la credibilità di un giornalismo serio e responsabile. Tali pratiche, oltre a essere non etiche, costituiscono un comportamento illegale che non sarà tollerato».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NR Sports (@nrsports)

Neymar, divertito, ha invece preferito rispondere con una storia su Instagram, mostrandosi mentre sorseggia una lattina di Red Bull, suo storico sponsor: «È troppo buona».