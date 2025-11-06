Osimhen capocannoniere in Champions, il Galatasaray capitalizza l’investimento di 75 milioni (Associated Press)

E’ Victor Osimhen il capocannoniere della Champions League. Il nigeriano, con la tripletta segnata nell’ultimo turno del torneo, è salito a quota sei gol e guarda tutti dall’alto in basso. Ne parla l’Associated Press

Osimhen ha segnato sei gol in questa stagione nella massima competizione europea per club. Uno in più di Harry Kane, Kylian Mbappé ed Erling Haaland. In estate, il club di Istanbul ha ingaggiato Osimhen dal Napoli con un contratto a titolo definitivo per una cifra record nel campionato turco, pari a 75 milioni di euro (86 milioni di dollari). Il motivo è chiaro.

L’attaccante 26enne ha impiegato meno di 20 minuti per realizzare la sua prima tripletta nella competizione. Ha segnato il gol del vantaggio al 59′ di testa su cross di Leroy Sané. Al 66′ e al 78′, i suoi calci di rigore eseguiti alla perfezione non hanno lasciato scampo al portiere dell’Ajax Remko Pasveer. “Abbiamo un obiettivo. Sappiamo cosa vogliamo e sappiamo di quale livello di prestazione abbiamo bisogno in Champions League”, ha detto Osimhen a Galatasaray tv. “Vogliamo competere con i migliori. Non sarà facile, ma procederemo passo dopo passo. Abbiamo le qualità individuali per fare danno a ogni squadra”.

Nelle precedenti partite di Champions League di questa stagione, ha segnato l’unico gol nella vittoria per 1-0 contro il Liverpool (anche questo su rigore) e ne ha segnati altri due per aiutare il Galatasaray a battere il Bodø/Glimt per 3-1. Il Galatasaray ha vinto tre partite consecutive ed è nono con nove punti a metà della fase a gironi.