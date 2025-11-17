Napoli tra i club interessati al classe 2006 Mouzakitis, l’Olympiakos chiede 30 milioni

Ekrem Konur: in Premier League e il Milan monitorano la situazione. E' un centrocampista mancino, la scorsa stagione 1 gol e 4 assist in 32 presenze.

Il Napoli sta guardando al centrocampo in vista del mercato invernale, visto che Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne resteranno ai box fino a gennaio-febbraio.

Napoli interessato a Mouzakitis

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Ekrem Konur su X:

Christos Mouzakitis sta attirando top club. Arsenal, Aston Villa e Manchester United in pole. Anche Napoli, Milan e Brighton sono interessati. La cifra richiesta è 30 milioni.

Il centrocampista greco dell’Olympiacos è un classe 2006 che ha già disputato 12 presenze tra campionato e Champions League. Lo scorso anno, in 32 presenze col club greco, 1 gol e 4 assist. Mancino, può fare la mezz’ala ma all’occorrenza anche il trequartista.

Il punto di Fabrizio Romano.

«Kobbie Mainoo è un nome da tenere in considerazione. Il Napoli resta un club molto attrattivo per lui, e questo ve lo posso confermare al 100%. Il giocatore è molto interessato a questa possibilità, al di là delle ultime settimane turbolente e dei risultati non memorabili, soprattutto in Champions.»

«Volevo chiarire una cosa: in questi giorni, durante la sosta, si è detto che ci sarebbero novità su Kobbie Mainoo, ma non si tratta di un prestito con diritto di riscatto. Il Napoli vorrebbe avere il diritto, ma lo United dice chiaramente di no. Ragazzi, il prestito con diritto di riscatto per Kobbie Mainoo non è mai esistito, nemmeno dallo scorso agosto.»

«L’unica cosa che Kobbie Mainoo ha chiesto è di andare in prestito secco. Quando ha parlato con il Manchester United alla fine di agosto, ha chiesto espressamente un prestito senza diritto di riscatto, perché ama il Manchester United: è cresciuto da tifoso e da giocatore dell’Academy. Vuole andare in prestito e, dopo questa esperienza, potrebbe succedere di tutto: se si trova particolarmente bene, potrebbe decidere di restare dovunque sia.»