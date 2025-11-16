Mainoo, il Napoli vorrebbe un prestito con diritto ma lo United lo cede solo in prestito secco (Fabrizio Romano)

Il Napoli tiene d’occhio Kobbie Mainoo per rinforzare il centrocampo a gennaio. Il giovane centrocampista del Manchester United è attratto dall’ipotesi partenopea. Il punto di Fabrizio Romano.

Il punto di Romano su Mainoo

«Come vi ho sempre detto, per il centrocampo del Napoli rimango concentrato su una lista di due o tre nomi che il club sta valutando internamente per completare la rosa a gennaio, considerando gli infortuni di Zambo e Kevin De Bruyne.»

«Kobbie Mainoo è un nome da tenere in considerazione. Il Napoli resta un club molto attrattivo per lui, e questo ve lo posso confermare al 100%. Il giocatore è molto interessato a questa possibilità, al di là delle ultime settimane turbolente e dei risultati non memorabili, soprattutto in Champions.»

«Volevo chiarire una cosa: in questi giorni, durante la sosta, si è detto che ci sarebbero novità su Kobbie Mainoo, ma non si tratta di un prestito con diritto di riscatto. Il Napoli vorrebbe avere il diritto, ma lo United dice chiaramente di no. Ragazzi, il prestito con diritto di riscatto per Kobbie Mainoo non è mai esistito, nemmeno dallo scorso agosto.»

«L’unica cosa che Kobbie Mainoo ha chiesto è di andare in prestito secco. Quando ha parlato con il Manchester United alla fine di agosto, ha chiesto espressamente un prestito senza diritto di riscatto, perché ama il Manchester United: è cresciuto da tifoso e da giocatore dell’Academy. Vuole andare in prestito e, dopo questa esperienza, potrebbe succedere di tutto: se si trova particolarmente bene, potrebbe decidere di restare dovunque sia.»

«Ma al momento, il desiderio di Kobbie Mainoo è chiaro: un prestito secco. Lo United, se deciderà di lasciarlo partire, lo farà solo secondo queste condizioni.»