Mondiali 2026, 29 Selezioni già qualificate: per l’Europa ci sono solo Francia e Inghilterra. La lista completa

“Alcune delle nuove squadre potrebbero rivelarsi troppo deboli, e qualche goleada è probabile. Ma se l’aggiunta di alcune “piccole” comporterà una leggera riduzione della qualità complessiva, è altrettanto probabile che produca storie splendide che bilanceranno il resto. Immagina se Capo Verde affrontasse i suoi ex colonizzatori, il Portogallo, da cui ha ottenuto l’indipendenza nel 1975, e li battesse. O se la Giordania portasse un po’ di autentica gioia a una popolazione che negli ultimi anni ha vissuto tempi difficili.”

“La sola presenza del Kosovo, che ha giocato il suo primo match ufficiale nel 2016 ed è oggi 84° nel ranking Fifa, sarebbe già straordinaria. Il Mondiale dovrebbe essere soprattutto storie meravigliose, ed è proprio ciò che queste nuove squadre potrebbero regalarci. Quindi, se qualcuno pensa che saranno tutte vittime sacrificali, provi a guardare le cose da un’altra prospettiva e a considerare ciò che queste nazionali potrebbero aggiungere al torneo, non ciò che potrebbero togliere”.