McTominay: «Dobbiamo ancora migliorare e fare più gol»
A Sky: «L'allenatore mi chiede standard alti che segni o meno. Complimenti alla squadra»
Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, autore di una doppietta contro il Qarabag, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky
Le parole di McTominay
Complimenti è stata una grande vittoria e un segno di continuità
«Sì, i primi minuti difficili con troppi errori. Nel secondo tempo siamo riusciti a uscire, però dobbiamo cercare di migliorare anche in queste situazioni e fare più gol»
Continui a segnare anche se cambi posizione
«Io voglio aiutare la squadra, l’allenatore mi chiede standard alti che segni o meno. Complimenti alla squadra»
Sei qui da un anno e ora sai cosa significa Maradona per il Napoli
«Il pubblico è qualcosa di eccezionale e penso a questi tifosi che hanno dato tanto alla mia vita»