McTominay: «Dobbiamo ancora migliorare e fare più gol»

A Sky: «L'allenatore mi chiede standard alti che segni o meno. Complimenti alla squadra»

Napoli's Scottish midfielder #08 Scott McTominay reacts during the UEFA Champions League - league phase day 5 football match between Napoli and Qarabag at the Diego Armando Maradona stadium in Naples on November 25, 2025. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, autore di una doppietta contro il Qarabag, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky

Le parole di McTominay

Complimenti è stata una grande vittoria e un segno di continuità

«Sì, i primi minuti difficili con troppi errori. Nel secondo tempo siamo riusciti a uscire, però dobbiamo cercare di migliorare anche in queste situazioni e fare più gol»

Continui a segnare anche se cambi posizione

«Io voglio aiutare  la squadra, l’allenatore mi chiede standard alti che segni o meno. Complimenti alla squadra»

Sei qui da un anno e ora sai cosa significa Maradona per il Napoli

«Il pubblico è qualcosa di eccezionale e penso a questi tifosi che hanno dato tanto alla mia vita»

