Mamdani il nuovo sindaco di New York è contro il Var, tifa Arsenal, e sfida la Fifa e Trump sul caro biglietti ai Mondiali

È la notizia del giorno, o forse dell’anno: Zohran Mamdani, 34 anni, è il nuovo sindaco di New York. Il primo sindaco musulmano della Grande Mela. Democratico.

Quindici giorni prima di essere eletto, aveva concesso un’intervista ad Athletic la costola sportiva del New York Times. Anche perché è stato il primo candidato sindaco a introdurre il calcio nella propria campagna elettorale. Si è battuto e si batterà contro il caro biglietti per il Mondiale di calcio del 2026. È appassionato di calcio. Tifa Arsenal e detesta il Var. «Sono Var out», dice nell’intervista. «Invece sono a favore della goal line technology».

Athletic lo ha intervistato proprio mentre il Manchester United sconfiggeva il Liverpool. «Dio ti benedica, Ruben Amorim!», queste le sue parole. «Quattro sconfitte di fila per il Liverpool, bello».

Athletic ha scritto:

A settembre, Mamdani ha lanciato la petizione “Game Over Greed” (ossia “basta avidità”). Ha invitato la Fifa a cambiare la sua politica di prezzi dinamici per il Mondiale di calcio del 2026 che sarà ospitato da Stati Uniti, Canada e Messico i prossimi giugno e luglio. Ha anche chiesto alla Fifa di ripristinare un limite sulla rivendita di biglietti e di mettere da parte il 15% dei tagliandi per i residenti locali con uno sconto. Il primo lotto di biglietti della Fifa è stato messo in vendita nelle ultime sei settimane, con prezzi che vanno dai 60 dollari per i posti più economici della fase a gironi a 6.730 dollari per i posti più costosi per la finale al MetLife Stadium nel New Jersey, a poche miglia a ovest di New York City. Tuttavia, tali prezzi erano soggetti a prezzi variabili, il che significa che sarebbero stati adeguati in base alla domanda. La Fifa ha aumentato i prezzi dei biglietti per nove partite del Mondiale entro il primo giorno di vendita dei biglietti. In una dichiarazione a settembre, la Fifa di Infantino ha affermato che il suo modello di prezzi riflette i prezzi di mercato esistenti negli Stati Uniti per i principali eventi sportivi e di intrattenimento.

Athletic ricorda che Mamdani è appassionato di calcio. È tifoso dell’Arsenal, una passione che gli è stata trasferita da suo zio.

La passione di Mamdani per il calcio funziona con i più giovani che sono la chiave del suo seguito, oltre ad essere un altro strumento per connettersi con le comunità di immigrati nei cinque distretti di New York. Nato nel paese dell’Africa orientale dell’Uganda, Mamdani si è trasferito con la famiglia a New York all’età di sette anni, per poi innamorarsi dell’Arsenal di Arsene Wenger che ha vinto tre titoli di Premier League tra il 1998 e il 2004.

«Mio zio tifa Arsenal. Wenger è stato uno dei primi manager a portare giocatori africani in Premier League. Sono cresciuto con Kolo Toure, Kanu, Alex Song, Lauren e Emmanuel Eboue. Avevo gli Invincibili (l’Arsenal che vinse la Premier 2003-04 senza perdere neanche una partita) come magneti sul mio frigorifero».

Athletic ricorda che otto partite del Mondiale saranno disputate al MetLife Stadium, anche se l’accordo della Fifa è sia con New York City che con il vicino New Jersey.

«Questo tipo di politiche della Fifa sono quelle che minacciano le stesse persone che rendono questo gioco così speciale. Nella nostra lotta per rendere accessibile la città più costosa d’America, non ci limitiamo solo all’alloggio, all’assistenza all’infanzia e al trasporto pubblico. Si estende anche ai momenti che danno gioia ai newyorkesi, e tra questi c’è il Mondiale di calcio».

«Chiediamo lo stop ai prezzi dinamici. (…) Ho parlato con un certo numero di newyorkesi che hanno cercato di acquistare i biglietti, e non era solo una questione di quanto fossero inaccessibili i biglietti, ma anche solo il caos di quel sistema. C’è un disperato bisogno di maggiore chiarezza».

«Non penso che un futuro stabile per il calcio possa essere costruito negando ai tifosi della classe operaia la possibilità di guardare la partita».

«Da tifoso è un’esperienza orribile provare a comprare i biglietti. Quando l’anno scorso ho provato a comprare i biglietti per la Coppa del Mondo di cricket che si stava svolgendo a Long Island, era incredibile quanto fosse difficile».

In campagna elettorale, Mamdani ha dichiarato che avrebbe nominato un rappresentante del Mondiale nell’ufficio del sindaco per assistere il comitato ospitante di New York/New Jersey e la Fifa.

«Vogliamo che questo sia un torneo che abbia un’eredità per i newyorkesi, non solo per quelli che vengono a trovarci per qualche settimana o un mese», ha detto ad Athletic.

Poi arriva la domanda; c’è qualcosa che Mamdani cambierebbe nel calcio?

“Sono diventato un odiatore del Var (video assistant referees)”, sospirò. «Si perde solo tempo. Mi piace la tecnologia goal-line, è veloce, io sono VAR out».