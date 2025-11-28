Lobotka: «Penso che contro la Roma sia la partita perfetta per vedere come stiamo crescendo»

A Radio Crc: «La Champions è diversa dalla Serie A. Cosa ci ha detto Conte all'intervallo del Qarabag? Di crederci, siamo consapevoli che il nostro calcio è difficile per le altre squadre».

Stanislav Lobotka ha parlato ai microfoni di Radio Crc, radio partner del Napoli, in vista del match di campionato contro la Roma.

Le parole di Lobotka

«Naturalmente non è stato un momento facile per noi prima della sosta, ma crediamo in noi stessi, nel nostro modo di giocare e lavoriamo duramente. Sono felice delle ultime due vittorie e siamo già concentrati sulla prossima partita».

«La Champions è diversa dalla Serie A, ogni squadra è forte. Contro l’Eintracht abbiamo giocato bene ma non abbiamo vinto, perdendo due punti. Ogni partita è fondamentale per noi: vedendo anche i risultati delle altre squadre, tutti possono battere tutti. Noi dobbiamo concentrarci sul nostro modo di giocare. Contro il Qarabag non era facile dopo il rigore sbagliato, anche perché loro erano convinti di poter vincere senza paura. Per noi era importante segnare, abbiamo costruito tante occasioni e questo è fondamentale per vincere. Cosa ci ha detto Conte all’intervallo? Di crederci. Sappiamo giocare bene, siamo consapevoli che il nostro calcio è difficile per le altre squadre».

«Stiamo giocando in un modo diverso rispetto a inizio stagione. E’ un lavoro diverso soprattutto per le ali che hanno maggiore libertà per esprimere le proprie qualità. Neres, Lang, Hojlund sono bravi nell’uno contro uno. Questo modulo è buono anche per i difensori. Forse siamo più compatti quando giochiamo a tre, stiamo difendendo bene. Centrocampo a due? Per me non cambia molto, è cambiata la tattica perché abbiamo un difensore in più. Ma il gioco cambia in base alla squadra e all’approccio di ogni giocatore. Ogni squadra è diversa e ogni partita è diversa».

«La Roma è prima in classifica, quindi è un’ottima squadra. Giocano un calcio simile al nostro, hanno buoni giocatori e sappiamo quanto sia difficile giocare contro squadre di Gasperini. Sappiamo di avere qualità per battere la Roma. Penso che sia la partita perfetta per vedere come stiamo crescendo».

«Zero sconfitte al Maradona? E’ importante giocare in casa, hai sempre i tifosi a sostenerti».