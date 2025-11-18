La Norvegia ora fa paura anche ai francesi, So Foot: “Possono mettere in difficoltà grandi squadre”

Vero che non hanno battuto Nazionali di spicco, tranne l'Italia, ma la forza offensiva di Haaland e compagni (37 gol in 8 gare) alle qualificazioni preoccupano le avversarie.

La Norvegia si è qualificata per la Coppa del Mondo 2026, battendo l’Italia due volte e mandandola ai play-off. I Vichinghi non giocavano un Mondiale dal 1998 e possono essere la sorpresa del prossimo anno.

La Norvegia candidata a “rivelazione” del Mondiale 2026

So Foot scrive:

Dobbiamo avere paura della Norvegia? Otto partite, 37 gol segnati, 5 subiti. L’eccellente record della Norvegia durante le qualificazioni per la Coppa del Mondo 2026. Primi nel Gruppo I con sei punti di vantaggio sull’Italia, che hanno dominato due volte, gli uomini di Ståle Solbakken si qualificano per la Coppa del Mondo per la prima volta dal 1998. I Vichinghi impressionano, ma è abbastanza per essere la sorpresa del prossimo Mondiale? Quando pensiamo alla Nazionale norvegese, Erling Haaland è il primo nome che spicca, con 55 gol segnati in 48 partite, di cui 16 in queste qualificazioni. Tuttavia, a differenza di alcune Nazionali che dipendono principalmente dalle prestazioni della loro stella, la Norvegia può contare su diversi calciatori: Martin Ødegaard, Oscar Bobb, Antonio Nusa, Julian Ryerson, Alexander Sørloth, Patrick Berg. Questi giocatori ora saranno finalmente in grado di sperimentare la loro prima grande competizione internazionale. E non sorprendentemente, possono mettere in difficoltà.

Abituati a risultati mediocri sulla scena internazionale per quasi 20 anni, i norvegesi sono risaliti lentamente dal 2021, con la promozione in Lega B della Nations League. Ora sono imbattuti dall’ottobre 2024, e gradualmente sono arrivati in Lega A di Nations League. A parte l’Italia, i Vichinghi non hanno battuto Nazionali rinomate negli ultimi anni, ma hanno dimostrato che possono causare problemi a grandi squadre come la Spagna (sconfitta 1-0 nell’ottobre 2023). La Norvegia sa di essere una Nazionale che incuriosisce, ma anche che preoccupa le avversarie; ha tutto per essere la sorpresa della Coppa del Mondo 2026.