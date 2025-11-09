La doppietta di Messi trascina l’Inter Miami a una storica vittoria nei playoff della Mls (Espn)

4-0 al Nashville. L'Inter Miami non aveva mai superato un turno dei playoff. Messi ha concluso la serie di tre partite contro Nashville con cinque gol

Lionel Messi ha trascinato l’Inter Miami a una storica vittoria nei playoff della Mls, segnando due gol nel primo tempo contro il Nashville e contribuendo all’affermazione per 4-0 al Chase Stadium. Con questo successo, Miami si qualifica per la semifinale della Eastern Conference, dove affronterà la testa di serie numero 2, il Cincinnati.

Messi ancora decisivo: i dettagli

Ecco cosa riporta l’Espn:

«La squadra ha giocato in maniera quasi perfetta», ha commentato Mascherano che è l’allenatore dei Miami. «Non dico perfetti, ci sono sempre margini di miglioramento, ma siamo stati molto intensi, organizzati e bravi a pressare alto fin dal primo minuto. Sono grato ai giocatori, hanno capito l’importanza della partita e hanno dato il massimo».

“L’Inter Miami è scesa in campo senza Luis Suárez squalificato per una giornata a seguito di condotta violenta. Nonostante la sua assenza, il vantaggio è arrivato al 10’ grazie a Messi che ha conquistato palla nell’ultimo terzo di campo e ha infilato l’angolo basso a destra della porta.”

“Il raddoppio di Messi è arrivato alla fine del secondo tempo grazie all’assist di Mateo Silvetti, 19 anni, originario di Rosario, che ha giocato al posto di Suárez.”

«Forse non me ne rendo conto ora, ma domani mi colpirà aver fornito l’assist a Messi», ha detto Silvetti. «È un onore condividere il campo con lui e i miei compagni».

“Il Miami ha continuato a dominare e Allende ha segnato due gol nell’arco di cinque minuti, chiudendo la partita e assicurando il passaggio al turno successivo. Nonostante gli 11 tiri del Nashville, il portiere Rocco Ríos Novo ha mantenuto la porta inviolata, la prima della squadra nella postseason 2025.”

I numeri dell’argentino

“Messi, fresco vincitore della Scarpa d’Oro per la stagione regolare, ha concluso la serie di tre partite con cinque gol, raggiungendo 12 reti in sette partite contro Nashville, il massimo contro qualsiasi avversario Mls dal suo arrivo a Miami nel luglio 2023.”



“Miami, testa di serie numero 3 dell’Est, si prepara ora ad affrontare il Cincinnati nella semifinale a partita unica al Tql Stadium in Ohio. Nelle precedenti partecipazioni ai playoff, l’Inter Miami non era mai riuscita a superare il primo turno, venendo eliminata nel 2022 e nel 2024, nonostante la vittoria del Supporters’ Shield nel 2024, la prima stagione completa di Messi con il club.”

Mascherano ha ricordato le cicatrici delle eliminazioni passate:

«Sono contento della squadra. Con i suoi errori e punti di forza ha sempre dato il massimo. Dopo quanto successo lo scorso anno, c’era un po’ di tensione, ma ora tutto appartiene al passato e possiamo guardare avanti».

“La vittoria di sabato garantisce almeno un’altra partita nella carriera di Jordi Alba e Sergio Busquets, compagni di lunga data di Messi, che hanno annunciato il ritiro a fine stagione. La vincente della semifinale Inter Miami-Cincinnati affronterà poi la testa di serie Philadelphia Union o la quinta testa di serie New York City nella finale dell’Est.”