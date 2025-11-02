Messi già in difficoltà ai playoff Mls: sconfitti a Nashville, i Miami si giocano tutto nella terza gara

Partita sotto tono anche di Lionel che ha sbagliato un paio di gol. L'ingresso ai quarti di finale è rinviato

L’Inter Miami di Messi si gioca l’accesso ai quarti dei playoff della Mls. L’argentino, in corsa per il titolo di Mvp, vuole spingere la squadra fino in fondo, ma il cammino non è privo di ostacoli. Dopo l’ottimo debutto contro il Nashville, vinto 3-1 grazie a una sua doppietta, la seconda sfida si è conclusa con una sconfitta per 2-1. Anche questa volta Messi ha trovato il gol, ma non è bastato a evitare una serata amara. Ora la formazione di Miami è obbligata a vincere la terza e decisiva gara, in programma sabato 8 novembre.

Scrive La Nacion:

“L’Inter Miami non è riuscito a cavarsela nemmeno con un golazo di Lionel Messi a un minuto dal termine e ha perso 2-1 in trasferta contro il Nashville. Così, la serie degli ottavi di finale della Mls è ora sull’1-1, dato che la squadra della Florida aveva vinto la gara d’andata per 3-1. Il prossimo sabato, al Chase Stadium di Fort Lauderdale, si disputerà la terza e decisiva sfida, che determinerà chi passerà ai quarti di finale”.

Eleven set to make it count 📋💫 pic.twitter.com/Pqv4FD72WR — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 1, 2025

Situazione in casa Nashville

Racconta il quotidiano argentino:

“Il Nashville sapeva fin dall’inizio che non aveva margine d’errore: una sconfitta avrebbe significato l’eliminazione. Per questo è partito deciso, aggredendo un avversario molto più distratto in marcatura.

Dopo appena otto minuti si è sbloccato il punteggio. La difesa dell’Inter Miami, schierata in linea, è stata sorpresa da un magnifico passaggio filtrante di Mukhtar per Surridge. Il numero 9 ha toccato il pallone, ha dribblato Ríos Novo e poi è caduto a terra. L’arbitro Chapman ha abboccato e ha concesso il rigore. Dal Var hanno confermato la decisione. Tuttavia, la ripetizione mostrava chiaramente che Ríos Novo era rimasto fermo, senza alcuna intenzione di toccare l’avversario: un contatto c’è stato, sì, ma del tutto fortuito. A Surridge, però, non è importato e ha trasformato il rigore dell’1-0 sotto la pioggia”.

¡Sam Surridge convierte desde el punto penal y @NashvilleSC lo gana desde muy temprano! pic.twitter.com/oMJkY4JIaY — MLS Español (@MLSes) November 1, 2025

Giornata no per l’inter Miami di Messi

Comunque sia, la sconfitta è dipesa soprattutto dall’Inter Miami che non ha disputato la sua miglior partita, e lo ha dimostrato sin dai primi minuti. Scrive La Nacion:

“Nei primi quindici minuti, Messi è apparso in difficoltà. Dopo aver sprecato una grande occasione, superando un avversario, la Pulga ha subito un duro intervento fisico: l’arbitro non ha fischiato fallo, e l’argentino ha protestato.

Poco più tardi, Rodrigo De Paul ha inventato un tunnel e una serpentina che hanno mandato Luis Suárez a tu per tu con il portiere. Il Pistolero ha dribblato l’estremo difensore, si è allargato sulla sinistra e ha calciato di sinistro: il pallone ha colpito il palo, lasciando l’Inter Miami ancora sotto nel punteggio”.

¡Gran pase de Rodrigo De Paul y Luis Suárez estrella su remate en el poste! @InterMiamiCF cerca del empate en Nashville: pic.twitter.com/55AIOuuVfX — MLS Español (@MLSes) November 2, 2025

Poi racconta così il gol del 2-0:

“Poco prima dell’intervallo, su calcio d’angolo, il portiere Ríos Novo non ha potuto nulla: Mukhtar ha messo in mezzo, Zimmerman ha spizzato di testa e sul secondo palo è arrivato il terzino sinistro Josh Bauer, che in scivolata ha insaccato il 2-0. Il Nashville è andato negli spogliatoi con due gol di vantaggio, portando la serie verso la gara decisiva”.

Nel secondo tempo, il Miami ha provato a reagire. Anche se il Nashville ha sfiorato più volte il 3-0.

Poi è arrivato il gol di Messi. Così lo descrive La Nacion:

“A cinque minuti dal termine, Messi ha avuto la palla più nitida del match, su assist del venezuelano Telasco Segovia: la Pulga ha calciato di sinistro, ma il tiro è finito addosso al portiere Willis. Sembrava non essere la sua notte, né quella dell’Inter Miami.

Eppure, un minuto prima del fischio finale, è stato proprio il capitano argentino a riaccendere le speranze. Ricevuto il pallone nella sua ‘zona Messi’, ha calibrato il mancino e ha fatto partire un tiro preciso che si è infilato in rete. Quel gol meraviglioso, però, non è bastato”.