Classifica Champions League, Napoli a 4 punti dopo 4 partite
Il Napoli deve ancora affrontare Qarabag, Benfica, Copenaghen e Chelsea per sperare di passare la fase a gironi
Il Napoli porta a casa solo un pareggio contro l’Eintracht, un solo punto che porta gli azzurri a quota quattro nella classifica della fase a gironi della Champions League
Questa la classifica Champions aggiornata dopo i primi risultati della quarta giornata:
- Arsenal 12 punti
- PSG 9 punti
- Bayern Monaco 9 punti
- Inter 9 punti
- Real Madrid 9 punti
- Borussia Dortmund 7 punti
- Manchester City 7 punti
- Newcastle United 6 punti
- Barcellona 6 punti
- Liverpool 6 punti
- Chelsea 6 punti
- Sporting 6 punti
- Qarabag 6 punti
- Galatasaray 6 punti
- Tottenham 5 punti
- PSV 4 punti
- Atalanta 4 punti
- Eintracht 4 punti
- Napoli 4 punti
- Marsiglia 3 punti
- Atletico Madrid 3 punti
- Club Brugge 3 punti
- Athletic Bilbao 0 punti
- Union SG 3 punti
- Juventus 2 punti
- Bodo/Glimt 2 punti
- AS Monaco 2 punti
- Slavia Praga 2 punti
- Bayer Leverkusen 2 punti
- Villarreal 1 punto
- Pafos 2 punti
- Copenaghen 1 punto
- Olympiakos 1 punto
- Kairat Almaty 1 punto
- Benfica 0 punti
- Ajax 0 punti
- Dalla posizione 1 – 8 qualificazione agli Ottavi di Finale.
- Dalla posizione 9 – 24 qualificazione ai Playoff (spareggi).
- Dalla posizione 25 – 36 eliminazione da ogni competizione.
Questo il calendario Champions del Napoli con le restnati partite:
- Quinta giornata: 25 novembre 2025 ore 21:00 Napoli-Qarabag
- Sesta giornata: 10 dicembre 2025 ore 21:00 Benfica-Napoli
- Settima giornata: 20 gennaio 2026 ore 21:00 Copenaghen-Napoli
- Ottava giornata: 28 gennaio 2026 ore 21:00 Napoli-Chelsea