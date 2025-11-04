Home » Approfondimenti » Statistiche

Classifica Champions League, Napoli a 4 punti dopo 4 partite

Il Napoli deve ancora affrontare Qarabag, Benfica, Copenaghen e Chelsea per sperare di passare la fase a gironi

Champions

This photograph shows the UEFA Champions League trophy before the draw for the quarter-final, semi-final and final of the 2022-2023 UEFA Champions League football tournament, in Nyon, on March 17, 2023. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

Il Napoli porta a casa solo un pareggio contro l’Eintracht, un solo punto che porta gli azzurri a quota quattro nella classifica della fase a gironi della Champions League

Questa la classifica Champions aggiornata dopo i primi risultati della quarta giornata:

  1. Arsenal 12 punti
  2. PSG 9 punti
  3. Bayern Monaco 9 punti
  4. Inter 9 punti 
  5. Real Madrid 9 punti
  6. Borussia Dortmund 7 punti
  7. Manchester City 7 punti
  8. Newcastle United 6 punti
  9. Barcellona 6 punti
  10. Liverpool 6 punti
  11. Chelsea 6 punti
  12. Sporting 6 punti
  13. Qarabag 6 punti
  14. Galatasaray 6 punti
  15. Tottenham 5 punti
  16. PSV 4 punti
  17. Atalanta 4 punti 
  18. Eintracht 4 punti
  19. Napoli 4 punti
  20. Marsiglia 3 punti
  21. Atletico Madrid 3 punti
  22. Club Brugge 3 punti
  23. Athletic Bilbao 0 punti
  24. Union SG 3 punti
  25. Juventus 2 punti 
  26. Bodo/Glimt 2 punti
  27. AS Monaco 2 punti
  28. Slavia Praga 2 punti
  29. Bayer Leverkusen 2 punti
  30. Villarreal 1 punto
  31. Pafos 2 punti
  32. Copenaghen 1 punto
  33. Olympiakos 1 punto
  34. Kairat Almaty 1 punto
  35. Benfica 0 punti
  36. Ajax 0 punti
  • Dalla posizione 1 – 8 qualificazione agli Ottavi di Finale.
  • Dalla posizione 9 – 24 qualificazione ai Playoff (spareggi).
  • Dalla posizione 25 – 36 eliminazione da ogni competizione.

Questo il calendario Champions del Napoli con le restnati partite:

  • Quinta giornata: 25 novembre 2025 ore 21:00 Napoli-Qarabag
  • Sesta giornata: 10 dicembre 2025 ore 21:00 Benfica-Napoli
  • Settima giornata: 20 gennaio 2026 ore 21:00 Copenaghen-Napoli
  • Ottava giornata: 28 gennaio 2026 ore 21:00 Napoli-Chelsea
