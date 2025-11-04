Conte continua a portarsi dietro l’etichetta di allenatore non valido per l’espatrio

Accuseranno Conte di essere il solito allenatore non valido per l’espatrio. In parte i fatti lo confermano. In parte va detto che il Napoli non avrà creato tante palle gol ma quelle che ha costruito, se l’è divorate in maniera clamorosa. È finita zero a zero tra il Napoli e l’Eintracht ed è un bruttissimo risultato. A questo punto comincia a non essere così certa nemmeno la partecipazione ai play-off. Anche se per fortuna il sorteggio è stato benevolo. La prossima è in casa contro il Qarabag, poi in casa del Benfica di Mourinho, a Copenaghen e infine al Maradona contro il Chelsea. Servono almeno due vittorie, almeno. Insomma ci tornano in mente le parole di De Laurentiis dello scorso maggio, quando ancora era incerta la permanenza di Conte. Disse, la sera dello scudetto, «mi piacerebbe vederlo all’opera in Europa». De Laurentiis, si sa, ci tiene alla Champions. Al Napoli manca la vetrina europea. Nelle coppe non è mai riuscito ad affermarsi come invece è successo in Italia.

Non è stata una bella partita. Il Napoli avrebbe potuto vincerla, le occasioni le ha avute, ma la squadra è sembrata sempre un po’ insicura. Qualcosa avevamo intuito nel primo tempo quando Hojlund e Anguissa si sono pestati i piedi in area sprecando la prima palla gol. Nella ripresa, altre due clamorose occasioni: una per Anguissa e l’altra McTominay che hanno sprecato in modo assurdo per loro due. Conte ha optato per Elmas sulla fascia, ha preferito il nord macedone sia a Lang sia a Neres. Il Napoli ha perso in creatività. E in Champions devi creare, devi saltare l’uomo. Sennò è più difficile segnare. Il Napoli ha costruito poco, è apparso anche un po’ appannato. Incapace di accelerare. Squadra annebbiata e non al meglio. Neres e Lang sono entrati solo nel secondo tempo, al 65esimo e al 74esimo. Soprattutto l’olandese qualcosina ha fatto, il brasiliano niente.

Era prevedibile che in Champions l’assenza di De Bruyne si sarebbe fatta sentire di più. Nell’unica vittoria fin qui ottenuta, in casa per 2-1 contro lo Sporting Lisbona, Kdb giocò probabilmente la sua miglior partita della sua fin qui breve esperienza a Napoli. Quel contropiede con lancio a Hojlund resta la fotografia più bella del belga. Senza Kdb, il Napoli ha faticato fin troppo contro l’Eintracht Francoforte che fino a stasera aveva battuto il Galatasaray e perso malamente contro Liverpool e Atletico Madrid. Era prevedibile anche che a soffrire maggiormente dell’assenza di De Bruyne sarebbe stato Hojlund. Nel Napoli non c’è più nessuno che sappia servirlo in verticale. E fare a sportellate come Lukaku non è il suo forte. Questo è un problema per il tecnico salentino.

Il dibattito dei prossimi giorni sarà sull’europeismo di Conte. L’allenatore del napoli se la porta dietro l’etichetta di allenatore non valido per l’espatrio. L’Europa è il tallone d’achille della sua carriera. Può vantare una finale di Europa League perduta con l’Inter contro il Siviglia e una semifinale – sempre di El – con la Juventus contro il Benfica. In Champions le sue squadre non hanno mai entusiasmato. Della sua Juve si ricorda un’eliminazione con una sconfitta in casa del Galatasaray. Quest’allergia è strettamene legata all’etichetta di allenatore conservatore contro cui è in perenne lotta. E al momento, va detto, sta soccombendo. Al fischio finale, anche qualche fischio individuale. Ricordiamo che Conte è sempre stato criticato a Napoli per il gioco. Poi, ha vinto lo scudetto ed è stato portato in trionfo. Se Pedro avesse sbagliato quel rigore in Inter-Lazio, sarebbe stato calcisticamente massacrato. Il calcio è risultato. Ed è anche giusto così.