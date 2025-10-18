Xabi Alonso: «Abbiamo bisogno del miglior Bellingham. Lo vedo felice negli allenamenti»

In conferenza: «Col Getafe è una partita impegnativa. Mbappé sta perfettamente. È stato convocato».

Alla vigilia della sfida contro il Getafe, l’allenatore del Real Madrid, Xabi Alonso, ha parlato in conferenza stampa davanti ai giornalisti per presentare la sfida

La conferenza di Xabi Alonso

«Tutti quelli che sono stati con la loro nazionale, ad eccezione di Dean (Huijsen, ndr), sono tornati bene. Hanno potuto allenarsi bene ieri e oggi. Il Getafe è una squadra molto competitiva, con un allenatore che sa tirare fuori il meglio dal suo gruppo. Sarà una partita impegnativa».

Tra infortuni, forme fisiche ballerine dopo la sosta nazionali il tecnico si è soffermato sulla necessita di recuperare la miglior versione di Bellingham dopo lo stop forzato di due mesi circa:

«Jude si sta allenando e preparando da più tempo dopo l’operazione alla spalla. Abbiamo bisogno del miglior Jude. Ha voglia di giocare bene e di far giocare bene i compagni. Io lo vedo felice negli allenamenti».

Su Kylian Mbappé: «Sta perfettamente. È stato convocato».

Sulle prestazioni di Vinicius e Rodrygo con il Brasile: «Ho visto la partita del Brasile. Anche quella di Militao, non bisogna dimenticarsene. Abbiamo potuto utilizzare Rodrygo in quella posizione in cui aveva funzionato molto bene contro la Corea. È un’opzione che possiamo considerare per il futuro».