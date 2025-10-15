Vinicius non ha i nani come Yamal ma rapper, fuochi e giostre: denunciato per disturbo della quiete pubblica

L’attaccante del Real Madrid Vinicius Júnior è stato accusato in Brasile per un presunto disturbo “del lavoro e della quiete altrui” registratosi durante la festa organizzata a Rio de Janeiro per festeggiare il suo compleanno. Sull’argomento si soffermano i colleghi di Marca.

Vinicius sotto accusa per la sua festa in Brasile, la ricostruzione di Marca

“Il caso è gestito dalla IX Corte Penale Speciale di Rio, competente per l’esame dei reati minori. La vicenda si basa sulla denuncia di un vicino e risale al 21 luglio, tra il 19 e le prime ore del mattino. Secondo la denuncia, la festa, che si è svolta in una lussuosa tenuta dedicata ai grandi eventi, ha causato molto rumore e turbato la quiete del quartiere”, segnala l’edizione online di Marca.

Il giornale spagnolo entra poi nel merito riportando: “Il denunciante ha affermato di aver chiamato la Polizia Militare, che ha notato la musica ad alto volume e le urla e ha chiesto agli ospiti di abbassare il volume. Vinícius e i suoi ospiti hanno obbedito agli ordini degli agenti, ma quando questi ultimi se ne sono andati, “il volume ha raggiunto di nuovo picchi estremamente alti”. Fonti della Magistratura dello Stato di Rio de Janeiro hanno indicato che un’udienza preliminare si terrà il 6 novembre”.

Marcia, infine, conclude sottolineando: “Secondo la legge brasiliana, “disturbare il lavoro o la quiete altrui” è punibile con una pena detentiva compresa tra 15 giorni e tre mesi, o con una multa. La stampa locale ha riferito che alla festa di Vinícius – dove c’era anche il rapper Travis Scott – c’erano anche fuochi d’artificio e persino giostre nei parchi di divertimento”.

Insomma, un altro disastro dopo le polemiche scatenate dal 18esimo compleanno di Yamal.