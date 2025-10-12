Bellingham e Arnold esclusi dal calendario 2026 del Real Madrid, in copertina c’è Huijsen (Daily Mail)

Una scelta particolare visto che Jude è tra i più popolari della rosa e il calendario non è che un'operazione di marketing. Bellingham era stato escluso anche dai convocati di Tuchel

Jude Bellingham e Trent Alexander-Arnold non compariranno nel calendario ufficiale del Real Madrid per il 2026, una scelta che ha sorpreso molti tifosi e non solo. In pratica, entrambi i giocatori, pur essendo tra le stelle della squadra, sono stati esclusi dall’edizione del prossimo anno: l’esclusione riflette – spiega il Daily Mail – i mesi difficili che entrambi hanno attraversato, con limitate presenze in campo e necessità di ritrovare continuità. O forse dimostra come la scelta dei protagonisti del calendario rispecchi lo stato attuale della squadra più che la loro popolarità. Ad ogni modo fa specie vedere i due calciatori inglesi tra i più popolari e rappresentativi nel mondo essere esclusi da una scelta puramente di marketing.

Bellingham e Arnold fuori dal calendario 2026 del Real Madrid (Daily Mail)

“I calendari dei club sono spesso un regalo molto gettonato dai genitori per i propri figli, ma questo rischia di deludere i giovani tifosi delle due stelle inglesi. Star come Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Thibaut Courtois e Huijsen impreziosiscono la copertina. […]

L’esclusione di Bellingham e Alexander-Arnold arriva dopo mesi difficili per entrambi. Bellingham si è sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla a luglio per rimediare a un infortunio subito nell’ottobre 2023, che lo ha tenuto lontano dai campi fino al 20 settembre. […] Anche Thomas Tuchel lo ha escluso dalla sua squadra durante l’ultima sosta per le partite internazionali […]”

L’allenatore aveva così dichiarato:

«Capisco l’attenzione su Jude: è un giocatore molto speciale, ma per questo ritiro abbiamo deciso di restare fedeli alla scelta di mantenere lo stesso gruppo. Jude merita sempre di essere con noi, ma non ha ancora trovato il ritmo giusto con il Real Madrid. Finora ha giocato solo una partita da titolare. Sta tornando in forma, abbiamo parlato, non c’è nessun problema, ma gli manca ancora ritmo.»

Per quanto riguarda Alexander-Arnold, il difensore ha faticato a conquistarsi un posto da titolare, dovendo competere con il capitano Dani Carvajal per la posizione di terzino destro. È stato inoltre fermo da metà settembre a causa di un infortunio al bicipite femorale e potrebbe saltare la sfida contro il Liverpool ad Anfield in programma il 4 novembre. Si tratta comunque a conti fatti di una scelta curiosa, che non va d’altronde in controtendenza con quella di Xabi Alonso da un punto di vista tecnico (abbiamo già visto esclusioni come quella di Rodrygo, Valverde terzino adattato, Vinicius sostituito e via discorrendo ndr).