Vinicius si scusa per essere andato negli spogliatoi dopo la sostituzione nel Clasico

Vinicius Jr si è scusato ufficialmente per la sua reazione durante la sostituzione nel Clasico tra Real Madrid e Barcellona di domenica. Xabi Alonso, infatti, lo aveva richiamato in panchina negli ultimi minuti, ma Vinicius aveva preso male questa decisione, tanto da andarsene per alcuni minuti negli spogliatoi; quando è rientrato in panchina, non ha salutato l’allenatore.

Le scuse di Vinicius Jr dopo il Clasico

Il brasiliano ha scritto sui suoi profili social:

“Oggi voglio scusarmi con tutti i tifosi del Madrid per la mia reazione quando sono stato sostituito nel Clásico.

Come ho già fatto personalmente durante l’allenamento di oggi, desidero scusarmi nuovamente con i miei compagni di squadra, con la società e con il presidente. A volte la passione prende il sopravvento; voglio sempre vincere e aiutare la mia squadra. La mia natura competitiva nasce dall’amore che provo per questo club e per tutto ciò che rappresenta.

Prometto di continuare a lottare ogni secondo per il bene del Real Madrid, come ho fatto fin dal primo giorno”.

Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente. A veces la pasión me gana por… — Vini Jr. (@vinijr) October 29, 2025

Il brasiliano, arrabbiato, aveva dichiarato: «Lascio la squadra, me ne vado!»

Secondo quanto riportato da Dazn Spagna:

“Vinicius rifiutava la decisione del tecnico: «Io? Io?»; «Dai, Vini» aveva risposto l’allenatore. Ma Vinicius ha evitato di salutarlo e ha continuato a lamentarsi andando dritto negli spogliatoi: «Sempre io! Lascio la squadra! Me ne vado!». Poi è tornato a sedersi in panchina”.