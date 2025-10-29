Home » Il Campo » Champions e calcio estero

Vinicius si scusa per essere andato negli spogliatoi dopo la sostituzione nel Clasico

Il brasiliano non aveva preso bene la decisione di Xabi Alonso di sostituirlo, tanto da andarsene negli spogliatoi senza salutare l'allenatore.

Vinicius REal

Real Madrid's Brazilian forward Vinicius Junior gestures as he receives the Socrates Trophy for most involved player in societal and charitable projects during the 2023 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on October 30, 2023. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Vinicius Jr si è scusato ufficialmente per la sua reazione durante la sostituzione nel Clasico tra Real Madrid e Barcellona di domenica. Xabi Alonso, infatti, lo aveva richiamato in panchina negli ultimi minuti, ma Vinicius aveva preso male questa decisione, tanto da andarsene per alcuni minuti negli spogliatoi; quando è rientrato in panchina, non ha salutato l’allenatore.

Le scuse di Vinicius Jr dopo il Clasico

Il brasiliano ha scritto sui suoi profili social:

“Oggi voglio scusarmi con tutti i tifosi del Madrid per la mia reazione quando sono stato sostituito nel Clásico.

Come ho già fatto personalmente durante l’allenamento di oggi, desidero scusarmi nuovamente con i miei compagni di squadra, con la società e con il presidente. A volte la passione prende il sopravvento; voglio sempre vincere e aiutare la mia squadra. La mia natura competitiva nasce dall’amore che provo per questo club e per tutto ciò che rappresenta.

Prometto di continuare a lottare ogni secondo per il bene del Real Madrid, come ho fatto fin dal primo giorno”.

Il brasiliano, arrabbiato, aveva dichiarato: «Lascio la squadra, me ne vado!»

Secondo quanto riportato da Dazn Spagna:

“Vinicius rifiutava la decisione del tecnico: «Io? Io?»; «Dai, Vini» aveva risposto l’allenatore. Ma Vinicius ha evitato di salutarlo e ha continuato a lamentarsi andando dritto negli spogliatoi: «Sempre io! Lascio la squadra! Me ne vado!». Poi è tornato a sedersi in panchina”.

Correlate