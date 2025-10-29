Vinicius si scusa per essere andato negli spogliatoi dopo la sostituzione nel Clasico
Il brasiliano non aveva preso bene la decisione di Xabi Alonso di sostituirlo, tanto da andarsene negli spogliatoi senza salutare l'allenatore.
Vinicius Jr si è scusato ufficialmente per la sua reazione durante la sostituzione nel Clasico tra Real Madrid e Barcellona di domenica. Xabi Alonso, infatti, lo aveva richiamato in panchina negli ultimi minuti, ma Vinicius aveva preso male questa decisione, tanto da andarsene per alcuni minuti negli spogliatoi; quando è rientrato in panchina, non ha salutato l’allenatore.
Le scuse di Vinicius Jr dopo il Clasico
Il brasiliano ha scritto sui suoi profili social:
“Oggi voglio scusarmi con tutti i tifosi del Madrid per la mia reazione quando sono stato sostituito nel Clásico.
Come ho già fatto personalmente durante l’allenamento di oggi, desidero scusarmi nuovamente con i miei compagni di squadra, con la società e con il presidente. A volte la passione prende il sopravvento; voglio sempre vincere e aiutare la mia squadra. La mia natura competitiva nasce dall’amore che provo per questo club e per tutto ciò che rappresenta.
Prometto di continuare a lottare ogni secondo per il bene del Real Madrid, come ho fatto fin dal primo giorno”.
Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico.
Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente.
A veces la pasión me gana por…
— Vini Jr. (@vinijr) October 29, 2025
Il brasiliano, arrabbiato, aveva dichiarato: «Lascio la squadra, me ne vado!»
Secondo quanto riportato da Dazn Spagna:
“Vinicius rifiutava la decisione del tecnico: «Io? Io?»; «Dai, Vini» aveva risposto l’allenatore. Ma Vinicius ha evitato di salutarlo e ha continuato a lamentarsi andando dritto negli spogliatoi: «Sempre io! Lascio la squadra! Me ne vado!». Poi è tornato a sedersi in panchina”.