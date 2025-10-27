Vinicius arrabbiato dopo il cambio: «Lascio la squadra, me ne vado!», con Xabi Alonso non c’è feeling (As)

Nel Clasico, non ha salutato l'allenatore quando è uscito ed è andato dritto negli spogliatoi, per poi tornare in panchina poco dopo. Ha giocato solo tre partite intere finora in stagione.

Durante il Clasico tra Real Madrid e Barcellona di ieri (vinto dai blancos 2-1), c’è stato un confronto acceso tra Vinicius Jr e il tecnico del Real Xabi Alonso in seguito al richiamo in panchina del brasiliano per far posto in campo a Rodrygo negli ultimi sprazzi di gara.

Vinicius reagisce male al cambio nel Clasico

Secondo quanto riportato da Dazn Spagna:

“Vinicius rifiutava la decisione del tecnico: «Io? Io?»; «Dai, Vini» aveva risposto l’allenatore. Ma Vinicius ha evitato di salutarlo e ha continuato a lamentarsi andando dritto negli spogliatoi: «Sempre io! Lascio la squadra! Me ne vado!». Poi è tornato a sedersi in panchina”.

Il brasiliano non ha trovato il feeling con Xabi Alonso

As approfondisce le grane nel rapporto tra il tecnico e il calciatore:

“È stata una domenica felice per il Real Madrid, ma una felicità incompleta. Della vittoria contro il Barcellona sono rimaste delle ferite, come il rapporto tra Xabi Alonso e Vinicius. Si intuiva già che non c’era un rapporto idilliaco, a causa di eventi precedenti, ma in questo caso la distanza tra allenatore e giocatore era perfettamente evidente ed è stata trasmessa a circa 650 milioni di spettatori in tutto il mondo. Quello che è successo durante il cambio ha un prima e un dopo: il brasiliano si è lamentato verbalmente quando è stato sostituito, evitando anche di dare la mano all’allenatore, che non l’ha salutato. Pochi minuti dopo è tornato in panchina, ha salutato i compagni e si è fermato accanto a Lunin, confidandogli qualcosa nell’orecchio, probabilmente legato al cambio. Questo non è un evento isolato. Piove sul bagnato, visto che Vinicius sta vedendo che Xabi Alonso si comporta in maniera fredda con lui, una freddezza che con Ancelotti non aveva sperimentato. Per il momento, il brasiliano non è più intoccabile; ha giocato 90 minuti solo in tre partite su dieci”.