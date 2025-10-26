Formazioni Real Madrid-Barcellona, sarà Mbappé-Vinicius contro Yamal-Rashford
Xabi Alonso si affida a Bellingham e Güler. Sul fronte opposto, il Barcellona risponde con Pedri e De Jong in mediana
Tra pcoo, alle 16:15, il Real Madrid ospita il Barcellona al Santiago Bernabéu per la 10ª giornata della Liga, in una sfida che promette spettacolo e scintille. I blancos, guidati da Xabi Alonso, vogliono consolidare il primo posto e portarsi a +5 sui rivali storici, mentre i blaugrana puntano al colpaccio per infiammare la corsa al vertice.
Real Madrid-Barcellona: le formazioni ufficiali
Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Bellingham, Camavinga, Güler; Mbappé, Vinicius. All: Xabi Alonso
Barcellona: Szczesny; Koundé, Eric, Cubarsí, Baldé; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin, Rashford, Ferran Torres. All: Hansi Flick