Il vicepresidente Fifa attacca Trump: «Il calcio è più grande dei leader mondiali e dei loro regimi» (Guardian)

Qualsiasi decisione di spostare le partite dalle città in cui si disputeranno i Mondiali deve essere presa dalla Fifa e non da Donald Trump. Parola del vicepresidente della Fifa, Victor Montagliani, presidente della Concacaf, la confederazione che copre il Nord e Centro America e i Caraibi. Montagliani ha parlato dopo le parole del presidente degli Stati Uniti che voleva portare alcune partite fuori dalle città se avesse ritenuto che potessero essere «anche solo un po’ pericolose per la Coppa del Mondo». Trump aveva affermato che San Francisco e Seattle sono «gestite da lunatici di sinistra radicale che non sanno quello che fanno». Ne scrive il Guardian

Il calcio è più grande di Trump e dei regimi

«È il torneo della Fifa, è di competenza della Fifa, è la Fifa a prendere queste decisioni», ha detto il Montagliani al pubblico del Summit, nell’ambito della Leaders Week di Londra. «Con tutto il rispetto per gli attuali leader mondiali, il calcio è più grande di loro e sopravviverà al loro regime, al loro governo e ai loro slogan».

Montagliani, il cui Paese ospita il torneo insieme a Stati Uniti e Messico, ha dovuto spesso confrontarsi con questioni diplomatiche dall’inizio della seconda amministrazione Trump. Riguardo al continuo coinvolgimento di Israele nel calcio internazionale, oggetto di ampio dibattito la scorsa settimana, Montagliani ha affermato che spetta alla Uefa prendere una decisione. «Rispetto il fatto che sia una decisione della Uefa. È un loro membro, devono gestirla e rispetto non solo il processo appropriato, ma qualsiasi decisione prendano. Alla Fifa vengono affidate molte questioni da molte organizzazioni, ma prima di tutto è un membro della Uefa. Non è diverso da quando devo trattare con un membro della mia regione per qualsiasi motivo».

No al mondiale a 64 squadre

Sul controverso tema delle competizioni Fifa e della loro crescente portata, Montagliani ha dichiarato di essere favorevole a una Coppa del Mondo per club più grande, ma contrario a una Coppa del Mondo a 64 squadre per il centenario del 2030. «Non vedo perché si debbano raggiungere le 64 squadre», ha detto. «Non siamo solo noi, ma anche la Uefa e l’Asia a essere contrari. Ma il Mondiale per Club è stato un enorme successo. Dobbiamo capire cosa è fattibile, [quali] cambiamenti dobbiamo apportare al numero di squadre e alle presenze in ciascuna nazione per quest’anno».