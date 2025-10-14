Soulé-Italia, Scaloni spegne sul nascere la suggestione: «È nel nostro mirino da un po’ di tempo»

Il Ct dell'Argentina in conferenza stampa: «Soulé convocato dall’Italia? Non credo sia possibile. Seguo da tempo le sue prestazioni e so che sta crescendo molto, se continuerà così non ci saranno problemi»

Alla vigilia dell’amichevole contro il Porto Rico, il Ct dell’Argentina Lionel Scaloni è intervenuto in conferenza stampa per parlare delle principali vicende di casa albiceleste. Tra gli argomenti trattati dall’ex calciatore di Lazio e Atalanta, c’è anche il futuro di Matias Soulé.

Soulé verso l’Italia? Scaloni spegne gli entusiasmi

Avendo doppio passaporto, Soulé potrebbe anche decidere di giocare per l’Italia qualora l’Argentina dovesse continuare ad “ignorarlo”. E l’ennesima mancata convocazione da parte di Scaloni, aveva portato il suo agente a rilasciare le seguenti parole: «L’Argentina non lo ha mai chiamato, eppure tanti giovani hanno esordito in questi mesi. Matias meriterebbe una chance per quello che sta facendo in un club importante come la Roma. Se la situazione non si dovesse sbloccare? Lui può essere legalmente convocato dall’Italia, tutto è possibile».

Di lì, il susseguirsi di voci che avrebbero voluto il fantasista della Roma come imminente “rinforzo” per Gennaro Gattuso in vista del Play-off per il Mondiale. A spegnere l’entusiasmo, tuttavia, sono arrivate le parole delle stesso Scaloni: «Soulé convocato dall’Italia? Non credo sia possibile, è nel nostro mirino da un po’ di tempo. Vediamo in lui il futuro della nazionale argentina e presto avrà le sue occasioni. Seguo da tempo le sue prestazioni e so che sta crescendo molto, se continuerà così non ci saranno problemi».

Non è un mistero che il calciatore sogni di vestire la maglia albiceleste. Il ‘caso’ sembrerebbe essersi chiuso sul nascere.