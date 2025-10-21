Psv-Napoli, Tajani: «Chi non ha il biglietto per la partita, verrà allontanato»

Il Ministro degli Esteri: «Chi ce l'ha dovrebbe andare a vedere la partita. Stiamo seguendo da stanotte la vicenda, sta andando anche l'ambasciatore».

Il vice premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani torna a parlare dei 230 tifosi del Napoli fermati ed espulsi da Eindhoven, dopo il post rilasciato stamani sui social.

Tajani su Psv-Napoli e i 230 tifosi azzurri fermati

Le dichiarazioni riportate da Sky:

«Stiamo seguendo da stanotte la vicenda con la nostra unità di crisi, funzionari della nostra ambasciata si sono mobilitati e sta andando anche l’ambasciatore. Chi non ha i biglietti verrà allontanato, chi ce l’ha dovrebbe andare a vedere la partita».

Sono ben 230 i tifosi del Napoli (oltre a quattro del Psv) arrestati nel centro di Eindhoven. Numeri e contesto li chiarisce ufficialmente una nota pubblicata sul sito della polizia olandese ripresa dall’Agenzia Dire. Secondo le forze dell’ordine olandesi, per tutta la serata di ieri “numerosi gruppi di tifosi si sono radunati in vari punti della città”, che sono stati “attentamente monitorati” non potendosi escludere “un possibile scontro tra i tifosi di entrambe le squadre”. Ma, il “comportamento provocatorio” del gruppo di italiani, che non avrebbero “rispettato le regole” ha portato agli arresti, nella zona di Fuutlaan.

I tifosi sono stati portati in autobus alla stazione di polizia di Mathildelaan, interrogati durante la notte e rilasciati con una multa e un divieto di accesso al centro città per 24 ore. Stesse prescrizioni per i quattro tifosi del Psv. A tutti i tifosi arrestati in possesso di biglietto – spiegano ancora le forze dell’ordine olandesi – non è consentito assistere alla partita di stasera. Oggi, la polizia è nuovamente presente nel centro di Eindhoven, e “interverrà, ove necessario, per prevenire qualsiasi disturbo”.