Sono 230 i tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven. La Polizia: “Comportamenti provocatori”

Sono ben 230 i tifosi del Napoli (oltre a quattro del Psv) arrestati nel centro di Eindhoven. Numeri e contesto li chiarisce ufficialmente una nota pubblicata sul sito della polizia olandese ripresa dall’Agenzia Dire. Secondo le forze dell’ordine olandesi, per tutta la serata di ieri “numerosi gruppi di tifosi si sono radunati in vari punti della città”, che sono stati “attentamente monitorati” non potendosi escludere “un possibile scontro tra i tifosi di entrambe le squadre”. Ma, il “comportamento provocatorio” del gruppo di italiani, che non avrebbero “rispettato le regole” ha portato agli arresti, nella zona di Fuutlaan.

I tifosi sono stati portati in autobus alla stazione di polizia di Mathildelaan, interrogati durante la notte e rilasciati con una multa e un divieto di accesso al centro città per 24 ore. Stesse prescrizioni per i quattro tifosi del Psv. A tutti i tifosi arrestati in possesso di biglietto – spiegano ancora le forze dell’ordine olandesi – non è consentito assistere alla partita di stasera. Oggi, la polizia è nuovamente presente nel centro di Eindhoven, e “interverrà, ove necessario, per prevenire qualsiasi disturbo”.