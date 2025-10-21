Home » Approfondimenti » Giustizia, razzismo, cronaca

Tifosi del Napoli fermati a Eindhoven, il ministro Tajani: “Seguo il caso, la polizia allontanerà chi non ha il biglietto“

Il ministro degli Esteri su X: "L’Ambasciata all’Aja ha già inviato del personale e sono già presenti agenti della Digos italiana"

Antonio Tajani

Roma 24/04/2023 - rientro cittadini Italiani dal Sudan / foto Image nella foto: Antonio Tajani

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto sul caso dei tifosi del Napoli fermati a Eindhoven, nei Paesi Bassi, prima della partita di Champions in programma questa sera.

Il tweet del Ministro Tajani

“Sto seguendo il caso dei tifosi del Napoli fermati a Eindhoven per controlli prima della partita di stasera – ha scritto Tajani in un post su X –. L’Ambasciata all’Aja ha già inviato del personale e sono già presenti agenti della Digos italiana. La polizia olandese allontanerà i tifosi senza biglietto”.

Il ministro ha inoltre ricordato che, in caso di necessità, è possibile contattare l’Ambasciata italiana al numero +31 651541399.

Correlate