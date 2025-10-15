Nico Paz scavalca Yamal e Mastantuono: Messi lo ha inserito nella sua lista dei giovani più promettenti

Nella seconda stagione della serie tv "Messi+10", la stella argentina ha decretato quali, secondo lui, sono i dieci giocatori e giocatrici giovani migliori del momento.

Leo Messi ha lanciato lo scorso anno una serie tv dal titolo “Messi+10” dove si pone come mentore di giovani talenti. Nella seconda stagione, ha scelto i dieci giovani calciatori più promettenti del momento e, tra questi, ha inserito Nico Paz del Como.

Messi ha scelto un calciatore della Serie A tra i giovani più promettenti

Non ci sono né Lamine Yamal, né Franco Mastantuono nella lista del campione del mondo argentino. Ma non manca Nico Paz, che la scorsa stagione è stato nominato miglior under 23 della Serie A. As scrive:

Il giocatore con doppia nazionalità, argentina e spagnola, formatosi nelle giovanili del Real Madrid, gioca ora nella Nazionale maggiore argentina. Ha fatto il suo debutto nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Attualmente ha un valore di mercato di 55 milioni di euro.

Messi ha inserito anche l’inglese Rio Ngumoha del Liverpool, esploso in quest’inizio di stagione con i Reds all’età di 16 anni.

Nella sua top 10 c’è spazio anche per due giovani calciatrici: Clara Serrajordi del Barcellona e Lily Yohannes del Lione.

Nel 2026 Nico Paz tornerà al Real Madrid per 10 milioni

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha dichiarato in un video sul suo profilo X:

«Il Real pianifica il ritorno di Nico Paz, probabilmente tornerà nel 2026. I blancos possono acquistarlo per circa 10 milioni. Sta brillando al Como ed è uno dei migliori giocatori in Serie A. Il Como aveva rifiutato un’offerta del Tottenham per lui quest’estate, che offriva 70 milioni. Ma anche Nico voleva restare, credendo nel progetto Como. Il Real sta lavorando dietro le quinte e vuole portare il giocatore per essere parte del progetto del futuro».