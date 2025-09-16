Nico Paz la prossima estate tornerà al Real Madrid per soli 10 milioni (Fabrizio Romano)

L'esperto di mercato: «Il Como aveva rifiutato 70 milioni dal Tottenham quest'estate». Ma Sport specifica: alcune clausole avrebbero complicato la cessione, poiché il Real ha ancora il 50% di diritti sul giocatore.

Sempre più sicuro il ritorno di Nico Paz al Real Madrid dopo il Mondiale 2026, che l’argentino spera di disputare con la sua Nazionale. Il trequartista del Como ieri è stato autore di un altro bel gol contro la Cremonese, dopo la punizione segnata contro la Lazio nella prima giornata di Serie A.

Nico Paz al Real Madrid probabilmente già nel 2026

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha dichiarato in un video sul suo profilo X:

«Il Real pianifica il ritorno di Nico Paz, probabilmente tornerà nel 2026. I blancos possono acquistarlo per circa 10 milioni. Sta brillando al Como ed è uno dei migliori giocatori in Serie A. Il Como aveva rifiutato un’offerta del Tottenham per lui quest’estate, che offriva 70 milioni. Ma anche Nico voleva restare, credendo nel progetto Como. Il Real sta lavorando dietro le quinte e vuole portare il giocatore per essere parte del progetto del futuro».

Real Madrid have plans to bring in Nico Páz back already from 2026 🤍🇦🇷 pic.twitter.com/3ZMqgdczme — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 16, 2025

Il quotidiano spagnolo Sport, però, specifica che il trasferimento al Tottenham non sarebbe stato semplice in termini contrattuali:

La situazione contrattuale dell’argentino complica qualsiasi operazione di trasferimento. La scorsa estate il Madrid ha pagato 6,3 milioni di euro per il 50% dei diritti di Paz, ma con opzione di recompra. Inizialmente, i blancos si sono assicurati il 50% di una futura rivendita, oltre a tre opzioni per riacquistare il calciatore. La prima è scaduta quest’estate. Tuttavia, alcune clausole complicano qualsiasi mossa del Como per vendere il calciatore al Tottenham. Se il Madrid avesse voluto cederlo, la prima cosa che avrebbe fatto sarebbe stata pagare l’opzione di riacquisto (8 milioni), garantendosi il 100% dei diritti del giocatore, e poi negoziare una cessione con il Tottenham.

Come riportato da As:

“No” a tutti, per il Real Madrid. Senza esitazione. Al centro sportivo del Real sono sicuri che lo riprenderanno nel 2026. Per il momento deve giocatore, e Nico è stato chiaro: vuole restare in un posto che gli garantisca di continuare a crescere per avere possibilità di essere convocato per i prossimi Mondiali. A Como ormai è un idolo, un leader. Il piano è chiaro: continua un’altra stagione e nel 2026 torna a casa. Il Real Madrid conserva il 50% dei suoi diritti e diverse opzioni di riacquisto. Le clausole di Nico Paz sono le seguenti: 9 milioni per riaverlo nel 2026 e 10 milioni nel 2027. Nico tornerà più maturo, e tutti saranno felici e contenti. «È cresciuto lì… e un giorno sogna di giocare al Bernabeu», ha ammesso Mirwan Suwarso, presidente del Como.