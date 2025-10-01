Napoli-Sporting Lisbona, Conte ritrova Spinazzola e conferma Gutierrez (LIVE)
Conte ritrova Spinazzola e lo sposta sulla destra, Gutierrez riconfermato sulla sinistra. A porta torna Milinkovic, mentre il resto degli undici sono gli stessi delle ultime con Beukema che riprende il posto al centro della difesa
Il Napoli affronta lo Sporting Lisbona nella seconda giornata del primo turno della Champions League 2025/26. Conte ritrova Spinazzola sulla fascia destra al posto dello squalificato Di Lorenzo mentre conferma Gutierrez sulla sinistra. Beukema riprende il suo posto al centro della difesa insieme a Juan Jesus oltre Milinkovic che prevale su Meret in porta. Il resto degli undici è confermato rispetto alle ultime. Gli azzurri hanno subito bisogno di una vittoria per rimettersi in carreggiata dopo la sconfitta con il Manchester City. I portoghesi invece vengono da una vittoria larga contro il Kayrat e vogliono confermarsi anche sui grandi palcoscenici.
17′ Entrambi rientrano dopo gli interventi degli staff medici
14′ Contrasto durissimo tra De Bruyne e Quaresma, entrambi rimangono a terra molto doloranti.
9′ C’è tanta intensità delle due squadre, ma nessun guizzo di rilievo
4′ Primo corner ed è per azzurri che sono parti con autorità.
1′ Inizia il match!
Formazioni ufficiali di Napoli e Sporting
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte
SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo; Hjulmand, Joao Simoes; Quenda, Trincao, Catamo; Ioannidis. All. Rui Borges.