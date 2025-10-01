Napoli-Sporting, formazioni ufficiali: ci sono Milinkovic, Spinazzola, Gutierrez e i fantastici quattro
Spinazzola a destra al posto di Di Lorenzo squalificato, Juan Jesus e Beukema coppia centrale. Nello Sporting in attacco Ioannidis
Nessuna novità – rispetto ai rumors – nella formazione del Napoli. Recuperato Spinazzola che giocherà a destra al posto dello squalificato Di Lorenzo. A sinistra confermato Gutierrez dopo l’ottima prova di San Siro.
Lo Sporting invece cambia molto di più.
Ecco le formazioni ufficiali.
Napoli: Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa,KDB,McTominay; Hojlund
Sporting:Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Hjulmand e João Simões; Quenda, Trincão e Geny Catamo; Ioannidis
A Bola scrive che lo Sporting ha cambiato cinque uomini rispetto alla vittoria dell’1-0 contro l’Estoril.
Rui Borges ha cambiato cinque giocatori: Vagiannidis, Debast, Morita, Pedro Gonçalves e Luis Suárez fuori, al loro posto Fresneda, Quaresma, João Simões, Geny Catamo e Ioannidis.