Napoli, si ferma anche Meret. Frattura del secondo metatarso del piede
La nota del club: "Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro"
Il Napoli continua ad avere problemi. Dopo il no di Hojlund che non recupera per la sfida contro l’Inter, oggi arriva un altro infortunio. Stavolta tra i pali. Come comunicato dal club azzurro stesso, Alex Meret si è infortunato nel corso dell’ultimo allenamento. Sarà dunque indisponibile per la partita di domani contro l’Inter, ma non solo. Di seguito il bollettino medico pubblicato dalla società:
“Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro”
Non si sa ancora nulla sui tempi di recupero. Le fratture possono essere
- composte,
- scomposte,
Nei casi della fratture scomposte può essere necessario ricorrere ad un intervento chirurgico. Per i tempi di recupero invece
- Fratture composte trattate conservativamente:
6-8 settimane per la guarigione ossea, ma con rientro a carico completo più graduale.
- Fratture scomposte trattate chirurgicamente:
tempi simili per la guarigione ossea, con un attento monitoraggio post-operatorio. Il carico completo viene solitamente reintrodotto dopo 8-10 settimane.
- Tempi per tornare allo sport:dipendono dalla gravità della frattura e dalla velocità di recupero individuale.