Home » Il Campo

Napoli, si ferma anche Meret. Frattura del secondo metatarso del piede

La nota del club: "Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro"

Napoli Meret

Dc Roma 15/02/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Napoli / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Alex Meret

Il Napoli continua ad avere problemi. Dopo il no di Hojlund che non recupera per la sfida contro l’Inter, oggi arriva un altro infortunio. Stavolta tra i pali. Come comunicato dal club azzurro stesso, Alex Meret si è infortunato nel corso dell’ultimo allenamento. Sarà dunque indisponibile per la partita di domani contro l’Inter, ma non solo. Di seguito il bollettino medico pubblicato dalla società:

“Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro”

Leggi anche: Chi gioca contro l’Inter? I rendimenti di Meret e Milinkovic-Savic

Non si sa ancora nulla sui tempi di recupero. Le fratture possono essere

  • composte,
  • scomposte,

Nei casi della fratture scomposte può essere necessario ricorrere ad un intervento chirurgico. Per i tempi di recupero invece

  • Fratture composte trattate conservativamente:

    6-8 settimane per la guarigione ossea, ma con rientro a carico completo più graduale. 

  • Fratture scomposte trattate chirurgicamente:

    tempi simili per la guarigione ossea, con un attento monitoraggio post-operatorio. Il carico completo viene solitamente reintrodotto dopo 8-10 settimane. 

  • Tempi per tornare allo sport:
    dipendono dalla gravità della frattura e dalla velocità di recupero individuale. 
Correlate