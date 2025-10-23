Chi gioca contro l’Inter? I rendimenti di Meret e Milinkovic-Savic

Conte ha dovuto cambiare e sistemare molte volte la sua formazione dall’inizio della stagione. Non ha potuto far affidamento ai suoi fedelissimi, in primis Lukaku e ha variato. Ma c’è una posizione sopratutto su cui l’allenatore del Napoli non ha mai fatto capire quali siano le gerarchie, il portiere. Tra Meret e Milinkovic-Savic non si è capito chi sia il portiere titolare del Napoli. Fino a questo momento i due si sono alternati e c’è grande attesa per capire chi giocherà sabato contro l’Inter. Da quello che trapela il favorito il favorito per scendere in campo dal primo minuto sembra essere Meret.

Il rendimento di Meret

Ha subito 4 goal, mantenendo due volte la porta inviolata.

Fino a questo momento della stagione Alex Meret ha giocato quattro volte da titolare, sempre in campionato contro Sassuolo, Cagliari, Pisa e Milan: in queste tre gare il Napoli ha ottenuto tre vittorie, perdendo solo a San Siro contro i rossoneri.

Il rendimento Milinkovic-Savic

Ha incassato 12 reti, senza riuscire a mantenere mai la porta inviolata.

Milinkovic-Savic è stato schierato dal primo minuto per 6 volte da Conte: tre in altrettante gare di Champions League (1 vittoria e due sconfitte) e tre in campionato contro Fiorentina, Genoa e Torino (due vittorie e una sconfitta, contro i granata).