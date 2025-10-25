Napoli-Inter 3-1, gli azzurri rialzano la testa e calano il tris con De Bruyne, McTominay e Anguissa. Rileggi qui la partita.

Il Napoli riparte dopo le ultime sconfitte e abbatte i nerazzurri con il rigore di De Bruyne e i gol di McTominay e Anguissa nel secondo tempo. Calhanoglu su rigore aveva provato a riaprirla ma gli azzurri hanno risposto alla grande. Unica note negativa l'infortunio di De Bruyne dopo il rigore

Big match al Maradona tra Napoli e Inter. Gli azzurri reduci della sconfitta contro il Torino in campionato e la clamorosa umiliazioni di Eindhoven, cercano di rimettersi in carreggiata nelle mura amiche. Conte per questa sfida sceglie una soluzione insolita con Neres falso nueve avanti al posto di Hojlund infortunato e Lucca non convincente nelle ultime partite. In porta invece c’è ancora Milinkovic dopo l’infortunio di Meret e davanti a lui ci saranno i titolari delle ultime ad eccezione di Juan Jesus che prende il posto di Beukema. Chivu invece ancora senza Thuram concede spazio di nuovo a Bonny sempre in ballottaggio con Pio Esposito. Primo snodo cruciale del campionato, chi vince può issarsi da solo in testa in attesa della sfida di domani tra Sassuolo e Roma.

96′ Finisce così! Grande vittoria degli azzurri trascinati da Anguissa e McTominay

94′ Ultimi assalti nerazzurri, mentre i padroni di casa si chiudono dietro

91′ Sei minuti di recupero

90′ Fuori Spinazzola e Buongiorno, dentro Gutierrez e Beukema

89′ Napoli che mantiene il possesso negli ultimi venti metri

85′ Inter in assedio questi ultimi minuti

81′ Entrano Lang, Elmas e fuori Politano e Neres che hanno dato tutto

79′ Occasione per Neres, il brasiliano parte in velocità e viene murato due volte. Poi si lascia andare a terra preso dai crampi

77′ Conte prepara qualche altra mossa

72′ Juan Jesus chiude Dimarco sull’out destro e infiamma il pubblico del Maradona

69′ McTominay vicino alla doppietta ma tutto fermo per fuorigioco, di pochi centimetri era oltre lo scozzese

66′ Anguissaaaa! Il centrocampista riceve da una sponda di tacco di Neres e si incunea in area, salta un uomo e spara nell’angolo alto

62′ Nervi tesi tra Conte e Dumfries. Ammonito l’allenatore azzurro

59′ Rigore impeccabile di Calhanoglu che spiazza Milinkovic. Inter che accorcia

57′ Rigore confermato per l’Inter

56′ Possibile rigore per l’Inter per fallo di mano di Buongiorno. Revisione del Var

54′ McTominay raddoppia! Palla lunga di Spinazzola per lo scozzese che si trova tutto solo, non perfetto nel capire il rimbalzo ma poi…tiro al volo pazzesco che buca Sommer. Raddoppio Napoli!

51′ Dumfries chiuso in area dal raddoppio di Olivera e Buongiorno

46′ Nessun cambio per le due squadre

Inizia il secondo tempo

51′ Fine primo tempo al Maradona! Prima frazione di puro spettacolo

49′ Occasione sciupata dagli azzurri! Rinvio sbagliato da Akanji, palla a Neres che si trova in superiorità numerica con i suoi ma non la sfruttano

48′ Palo di Dumfries! Stacco altissimo su cross dalla sinistra di Bastoni e altro legno

47′ Doppia occasione incredibile per l’Inter! Prima Calha e grande parata di Milinkovic poi Lautaro sul prosieguo per pochissimo non centra la porta

46′ Sei minuti di recupero, dopo il lungo stop per revisione sul rigore

43′ Gilmour con un un fallo molto ruvido su Calhanoglu

41′ Traversa di Bastoni da corner, Milinkovic immobile!

39′ Napoli che ora vuole sfruttare gli spazi lasciati dai nerazzurri

35′ De Bruyne si è fatto male mentre batteva ed è costretto ad uscire, al suo posto entra Olivera. Avanzerà Spinazzola

34′ De Bruyne realizza il rigore alla perfezione e Sommer non può nulla. Napoli in vantaggio!

31′ Dopo revisione del Var, confermato il rigore mentre Lautaro protesta ancora. Myhkitarian esce essendosi fatto male mentre commetteva il fallo ed entra Zielinski

28′ Calcio di rigore per gli azzurri! Fallo di Myhkitarian su Di Lorenzo

25′ Occasione per Neres su assist di McTominay, palla alta di poco

20′ Ora fase più confusionaria con batti e ribatti continui, poi l’azione termina con il tiro da fuori di Gilmour ma troppo debole e non preciso

15′ Retro passaggio deviato di Spinazzola, palla che finisce sui piedi di Lautaro che tutto solo si fa ipnotizzare da Milinkovic super attento

14′ Altra occasione per i nerazzurri, lunga trama che si chiude con il tiro da fuori di Calhanoglu che finisce al lato della porta difesa da Milinkovic

10′ Inter che si fa preferire fin ora

8′ Occasione per l’Inter! Colpo di spalla/testa di Bastoni su un corner dalla sinistra, palla fuori di poco

4′ Fase di studio iniziale

1′ Inizia il match!

Le formazioni ufficiali di Napoli e Inter

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola, Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Neres.

A disposizione: Ferrante, Spinelli, Gutierrez, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang. All. Antonio Conte.

INTER (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro.

A disposizione: J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck, Esposito. All. Cristian Chivu