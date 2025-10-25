Conte tiene fuori Lucca, c’è Neres falso nove. Juan Jesus al posto di Beukema

Napoli e Inter si affrontano questa sera, ore 20:45 allo Stadio Maradona. La gara sarà visibile su Dazn. Gli azzurri di Conte hanno il dovere di rialzarsi dopo la sconfitta tennistica subita ad Eindhoven, mentre l’Inter prosegue a gonfie vele dopo un inizio stagionale un po’ complesso, conseguenza del finale dell’anno scorso. Sono appena state diramate le formazioni ufficiali delle due squadre, con poche sorprese come spesso capita nei big match.

Napoli-Inter, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Neres. All. Conte

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro.

All. Chivu

L’allenatore dell’Inter sceglie il suo undici tipo: torna Akanjii nel terzetto difensivo insieme ai mancini Acerbi e Bastoni. Dumfries e Dimarco alti sulle fasce. A mancare solo Thuram al centro dell’attacco accanto a Lautaro: è stato scelto Bonny al suo posto, con Pio Esposito che rimarrà in panchina almeno per quanto riguarda l’inizio della gara. Martinez invece sarà il titolare al posto di Sommer.

Per Conte scelte interessanti: ennesima partita di fila per Di Lorenzo e Spinazzola, Juan Jesus insieme a Buongiorno nonostante la prestazione horror in Olanda. In porta scelta obbligata. Politano torna dal 1′ in campionato e non c’è Lucca al centro dell’attacco: Neres partirà da prima punta. Questo per dare meno riferimenti possibili all’Inter e far sì di svuotare l’area per riempirla coi centrocampisti.