Napoli, il rientro di Rrahmani è rimandato al match infrasettimanale col Lecce (CorSport)

Il Napoli domani affronterà l’Inter e Antonio Conte dovrà fare ancora a meno di Amir Rrahmani in difesa, che probabilmente rientrerà nel turno infrasettimanale contro il Lecce. Dubbi anche in porta, dove Alex Meret sembra essere un pelino in vantaggio su Vanja Milinkovic-Savic.

La probabile formazione del Napoli contro l’Inter

Sul Corriere dello Sport Fabio Tarantino scrive:

“Amir Rrahmani non ci sarà domani contro l’Inter. Rientro rimandato alla prossima partita, quella di martedì a Lecce. Prudenza è la parola chiave. Nessuna fretta per i recuperi, soprattutto quando il calendario è così ingolfato e ricco di impegni. Rrahmani dunque salterà la sua nona partita di fila dopo la lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra nella prima sosta per le nazionali a settembre e il successivo stop dopo la panchina con il Pisa”.

Nella formazione iniziale non dovrebbero esserci grossi stravolgimenti:

“Le valutazioni sono in corso e riguardano la difesa, ma non solo. Anzi, si comincia dalla porta. Sì, perché Milinkovic-Savic, titolare nelle ultime quattro, potrebbe lasciare il posto a Meret. Ma le riflessioni sono vive anche per la difesa. Quattro maglie per due posti al centro: oltre a Beukema e Buongiorno, ci sono anche Juan Jesus e Marianucci. Le certezze sono a centrocampo a cominciare dal modulo: nessuno stravolgimento tattico, avanti col 4-1-4-1 e coi Fab Four, aspettando il rientro di Lobotka che ancora una volta sarà sostituito da Gilmour. Dunque, tutto confermato, con Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay a comporre la linea a quattro”.

Contro il Toro e il Psv, al posto di Rasmus, il signor Antonio s’è affidato a un altro centravanti vero, di ruolo: Lucca. Ma domani, nel caso di forfait e di arrivederci alla prossima, magari già Lecce, potrebbe cambiare qualcosa: soluzione falso nove. L’ALTERNATIVA. Lucca, dunque, non sembra candidato a iniziare anche la terza di fila dal primo minuto se il biondo collega rimanderà il rientro; e come lui anche Ambrosino, l’altro numero 9 di nascita, dinamico e vivace sia contro il Cagliari sia a Torino.