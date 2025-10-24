Lucca non è candidato a partire titolare contro l’Inter (Corsport)

In ritiro Conte aveva provato De Bruyne falso nueve, ma domani potrebbe far giocare anche Neres o Lang, uomini con gol nei piedi e nel Dna.

Sabato c’è l’Inter, un appuntamento che il Napoli non può fallire, ma intanto lo spogliatoio è ancora in emergenza. Non si sa se Hojlund sarà pronto a scendere in campo dal primo minuto e allora Conte deve pensare ad ogni possibile soluzione per portare a casa una vittoria. Secondo il Corriere dello Sport, dopo due sconfitte di fila il tecnico non sceglierà di affidarsi ancora una volta a Lucca prima punta, ma potrebbe scegliere per la soluzione falso nueve.

“Contro il Toro e il Psv, al posto di Rasmus, il signor Antonio s’è affidato a un altro centravanti vero, di ruolo: Lucca. Ma domani, nel caso di forfait e di arrivederci alla prossima, magari già Lecce, potrebbe cambiare qualcosa: soluzione falso nove. L’ALTERNATIVA. Lucca, dunque, non sembra candidato a iniziare anche la terza di fila dal primo minuto se il biondo collega rimanderà il rientro; e come lui anche Ambrosino, l’altro numero 9 di nascita, dinamico e vivace sia contro il Cagliari sia a Torino.

Conte, dunque, prepara un’alternativa, una mossa provata in uno sprazzo di amichevole anche a Castel di Sangro e alla vigilia della Champions. In ritiro, all’epoca, fu De Bruyne ad agire in questa posizione per qualche minuto, ma il ventaglio delle soluzioni è di certo più ampio e può comprendere anche gli esterni Neres e Lang, cioè uomini con gol nei piedi e nel Dna. Si vedrà. Anche perché, prima di affondare il colpo e accendere una variante, bisogna attendere il responso sulle condizioni di Hojlund”.