Napoli-Genoa 1-1, Anguissa pareggia di testa (LIVE)

Match delle 18 di domenica per gli azzurri di Conte. De Bruyne rimane in panchina e si ritorna al 4-3-3 con Neres insieme a Politano e Hojlund. Ritornano anche Di Lorenzo e Olivera sulle fasce mentre viene confermato Milinkovic in porta

Il Napoli di Conte sfida il Genoa di Vieira al Maradona per il match delle 18 di domenica. I partenopei sono chiamati a rispondere alle vittorie di Inter e Roma per proseguire la corsa al vertice, in attesa anche di Juve-Milan di stasera. L’allenatore azzurro per questa partita delicata contro un Genoa sempre tignoso e a caccia della prima vittoria in campionato, decide di tornare al 4-3-3. De Bruyne resta in panca e Neres si inserisce nel tridente davanti insieme ai soliti Politano e Hojlund. A porta conferme per Milinkovic-Savic e davanti a lui ritornano anche Di Lorenzo e Olivera per far rifiatare anche Spinazzola. Vieira invece si affida sempre agli stessi uomini che hanno disputato le prime cinque, ad eccezione di Ekhator titolare al posto di Colombo.

68′ Genoa che non ha mollato di schianto, gli uomini di Vieira ripartono quando possono

64′ Vasquez chiude il tiro di Neres dentro l’area dopo il servizio di Anguissa

60′ Sabelli salva sul tiro a botta sicura di Spinazzola! Ora gli azzurri sono vivi e pienamente nel match

57′ Anguissa rimette il Napoli in partita! Cross dalla sinistra di Spinazzola e tocco di un difensore, pallone che finisce nella terra di nessuno dove si avventa Anguissa di testa e pareggia i conti

53′ Ancora partita bloccata per gli azzurri, ma c’è ancora tempo

50′ Entrano De Bruyne e Spinazzola, fuori Politano che ha accusato un problema e fuori anche Olivera

46′ Nessun cambio per Conte

Inizia il secondo tempo

47′ Finisce il primo tempo al Maradona, incredibilmente Genoa avanti

45′ Due minuti di recupero

43′ Piove sul bagnato, Lobotka chiede il cambio per un infortunio muscolare (forse si è fermato in tempo) e al suo posto entra Gilmour

42′ Maradona infuocato che spinge i propri beniamini, dopo un’accelerazione furibonda di Neres

39′ Altra punizione avanzata per il Genoa, brutto primo tempo per i padroni di casa

36′ Napoli che si riversa in avanti con una bella sgroppata sulla destra di Politano

34′ Incredibile vantaggio del Genoa! Norton-Cuffy salta netto Olivera e mette al centro dove Ekhator tenendo a bada Beukema infila Milinkovic di tacco. Dormita azzurra di tutto il reparto difensivo

32′ Marcatura a uomo old-style per i genoani, pallone sempre tra i piedi azzurri

28′ Marcandalli rimedia un giallo per l’ennesima trattenuta su Hojlund. Almeno la terza fin ora

26′ Lotta pazzesca a centrocampo, sarà dura per il Genoa tenere questo ritmo tutta la partita

21′ Azzurri non precisi negli ultimi venti metri di campo

17′ Resiste per ora il Genoa ma non demorde neanche a pressare molto alto. Partita complessa

11′ Primo sprint sulla sinistra di Neres, brucia il difensore e mette al centro dove bucano tutti ma non Politano. L’esterno italiano però la mette altissima

7′ Occasione per gli azzurri, alquanto particolare. Marcandalli fa rimpallare il pallone sul petto di Hojlund ma il rimpallo è fuori dalla zona della porta difesa da Leali

4′ Subito ritmi alti in avvio

1′ Inizia il match!

Le formazioni ufficiali di Napoli e Genoa

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Mercandalli, Vasquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. All. Vieira