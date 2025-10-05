Conte opta per il 4-3-3 con Neres, c’è Milinkovic-Savic. McTominay torna mezz’ala in solitaria

Sono ufficiali le scelte di formazioni di Napoli e Genoa e quindi di Antonio Conte e Patrick Vieira. Dopo la vittoria contro lo Sporting, Conte cerca di riprendersi anche in campionato dopo la sconfitta a Milano seguita da una buona prestazione. Il Genoa – come detto da Vieira in presentazione di gara – vorrà fare di tutto lottando su ogni pallone per impedirlo. Inoltre i rossoblù vorranno rifarsi dal brutto ko subìto in casa contro la Lazio di Sarri, che poi ha faticato tantissimo ieri contro il Torino pareggiando per 3-3 all’Olimpico. Di seguito le scelte ufficiali della gara di oggi, ore 18.

Napoli-Genoa, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Lobotka, Anguissa, McTominay; Politano, Hojlund, Neres; All.: Conte

Alla fine Conte ha optato per il 4-3-3 come si vociferava in queste ore. Neres parte dal primo minuto al lato sinistro di Hojlund, con Politano ad accompagnare sulla destra. Torna McTominay in solitaria come mezz’ala, con De Bruyne che parte dalla panchina per la prima volta in questa stagione, per gestione e forse anche scelta tattica. Lang ancora in panchina, come da gerarchia.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Ellertson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. All. Vieira

Il Genoa sceglie il 4-2-3-1 e non il solito 3-5-2. Ekhator agirà da unica punta, Norton-Cuffy diventerà un’ala destra e Malinovskyi agirà da vero e proprio trequartista. In difesa c’è Marcandalli insieme a Vasquez che a Napoli ricordano benissimo per aver quasi rovinato uno scudetto poi vinto. Confermato Ellertson a centrocampo.