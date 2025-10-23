Napoli, contro l’Inter rientra Hojlund. Rrahmani no. Meret potrebbe tornare in porta (Corsport)

Napoli, contro l’Inter rientrare Hojlund. Rrahmani no. Meret potrebbe tornare in porta (Corsport)

Le scorie di Eindhoven vanno smaltite in fretta. Sabato c’è l’Inter (ore 18 al Maradona). Come si schiererà il Napoli di Conte? I quattro centrocampisti dovrebbero essere confermati, davanti torna Hojlund e in porta dopo il disastro olandese riecco Meret.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

«Finora, con i quattro centrocampisti, siamo riusciti a trovare la giusta alchimia e l’equilibrio migliore. Avere due esterni molto offensivi non ci darebbe equilibrio e non penso sia giusto sacrificare uno dei centrocampisti in questo momento». Punto. E allora, tutto sul rientro di Hojlund: è questo l’obiettivo più concreto all’orizzonte. Mentre quello di Rrahmani è ancora in dubbio e sospeso tra il big match di sabato e la successiva in agenda martedì a Lecce. Per il resto, nuove riflessioni sul portiere. E nella fattispecie, sul rilancio di Meret dal primo minuto al posto di Milinkovic-Savic.

Napoli, dopo i sei gol Conte riflette sul portiere

Nuove riflessioni sul portiere: Meret possibile titolare Oggi le prime prove per testarne condizioni e progressi onde evitare ogni tipo di rischio possibile. Il discorso dei rischi vale anche per Rrahmani: se la sua convocazione sarà ritenuta a prova di spiacevoli conseguenze fisiche, allora rientrerà quantomeno in panchina; altrimenti appuntamento a Lecce. Martedì. In questo momento così complesso, e in fondo a un periodo pieno di problematiche e assenze, si comincia a intravedere una luce che impone cautela: la regola sacra è sempre evitare forzature pericolose, nonostante il rientro del totem della difesa sia fondamentale e necessario.