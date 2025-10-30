In città tra oggi e domani. A meno di contrattempi, dovrebbe essere pronto per la Supercoppa in Arabia Saudita. Non ha ancora giocato una partita ufficiale

Lukaku torna dopo 77 giorni: da lunedì in palestra, a metà dicembre in campo (Gazzetta)

Dopo 77 giorni, si rivede Lukaku. Dovrebbe rientrare a Napoli oggi oppure al più tardi domani mattina. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

Lukaku ripartirà seguendo la tabella predisposta di concerto dal suo staff personale con i medici del Napoli, comincerà con un po’ di palestra da lunedì, poi avrà bisogno, dopo una settimana circa, d’un mesetto e forse anche di più in cui riappropriarsi dei parametri atletici per quel suo fisico bestiale, che richiederà (ovviamente) una preparazione pre-campionato praticamente nuova. I cento giorni indicati ad agosto per rientrare potrebbero allungarsi, forse di un paio di settimane, e nel calendario virtuale che incidenti del genere suggeriscono di definire con cautela, la nuova data per il rientro può essere il 14 dicembre, l’ultima sfida che precede la trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Altrimenti, venissero instillati dubbi e dovesse dunque saltare l’appuntamento a Riad, se ne riparlerà a fine dicembre.

Gabriele Oriali ai microfoni di Dazn poco prima di Lecce-Napoli prima partita della nona giornata.

Ecco le sue parole:

«Non dobbiamo sottovalutare niente e nessuno, anche perché ci sono sempre tre punti in palio. La partita di Eindhoven deve essere sempre da avvertimento, le partite vanno affrontate sempre con lo stesso piglio».

La tensione durante la partita con l’Inter.

«Ancora a parlare del match con l’Inter? Venivamo da una sconfitta anche abbastanza pesante non preventivata, l’umore di tutti non era dei migliori».

De Bruyne.

«Non sappiamo nulla, l’intervento dovrebbe avvenire domani, sapremo qualcosa in più dopo l’intervento, purtroppo sappiamo che starà fuori dai tre ai quattro mesi. Purtroppo. Dispiace anche perché si era inserito molto bene nei nostri schemi, stava dando una grossa mano anche dal punto di vista dell’esperienza. Però questa settimana rientra Lukaku, speriamo di recuperarlo presto, non elenco tutti gli infortuni che abbiamo subito ma siamo riusciti a sopperire sempre a questo. I sostituti sono stati all’altezza».