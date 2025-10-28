A Dazn: «Kevin stava dando una grossa mano anche dal punto di vista dell'esperienza. Il Lecce? Non dobbiamo sottovalutare nessuno e ricordarci di Eindhoven»

Oriali: «Ci dispiace per De Bruyne, si era inserito molto bene. Però questa settimana rientra Lukaku»

Gabriele Oriali ai microfoni di Dazn poco prima di Lecce-Napoli prima partita della nona giornata.

Ecco le sue parole:

«Non dobbiamo sottovalutare niente e nessuno, anche perché ci sono sempre tre punti in palio. La partita di Eindhoven deve essere sempre da avvertimento, le partite vanno affrontate sempre con lo stesso piglio».

La tensione durante la partita con l’Inter.

«Ancora a parlare del match con l’Inter? Venivamo da una sconfitta anche abbastanza pesante non preventivata, l’umore di tutti non era dei migliori».

De Bruyne.

«Non sappiamo nulla, l’intervento dovrebbe avvenire domani, sapremo qualcosa in più dopo l’intervento, purtroppo sappiamo che starà fuori dai tre ai quattro mesi. Purtroppo. Dispiace anche perché si era inserito molto bene nei nostri schemi, stava dando una grossa mano anche dal punto di vista dell’esperienza. Però questa settimana rientra Lukaku, speriamo di recuperarlo presto, non elenco tutti gli infortuni che abbiamo subito ma siamo riusciti a sopperire sempre a questo. I sostituti sono stati all’altezza».