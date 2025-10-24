Hojlund, non è detto che recuperi per l’Inter. Conte pensa al falso nueve: De Bruyne o Neres (Repubblica)

Ci sono ancora dubbi su chi sarà il centravanti del Napoli domani alle 18 contro l’Inter (si gioca al Maradona). Hojlund non ha ancora recuperato e non è detto che lo faccia. L’alternativa naturale sarebbe Lucca ma Conte sta pensando anche a qualche variante come il falso nueve.

Scrive Repubblica con Pasquale Tina:

Non ci sarà una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la formazione, ma tutto ruota attorno alle condizioni di Rasmus Hojlund. Il cauto ottimismo di mercoledì si è trasformato in cautela. L’attaccante danese non ha lesioni, ma ha ancora un piccolo fastidio e non c’è ancora il via libera per la sfida contro l’Inter. Proverà oggi nel corso della rifinitura (non ci sarà la conferenza stampa di Conte come già accaduto dopo le altre gare di Champions League) ma si pensa già alle soluzioni per ridisegnare il reparto offensivo.

La vita senza Hojlund

L’alternativa scontata è Lorenzo Lucca: l’attaccante prelevato dall’Udinese, però, è reduce da due prestazioni negative contro Torino e Psv, dove ha anche rimediato un’espulsione per proteste, e non è affatto sicuro di essere riconfermato. Conte ha grande stima di Ambrosino che sembra però più una possibilità in corso d’opera. Non è esclusa, dunque, un’opzione diversa. Prima della trasferta di Eindhoven è stato provato Kevin De Bruyne come falso nueve, ma poi Kdb ha giocato in mediana. La candidatura del belga sicuramente resta in piedi, ma non sono da escludere Lang, ma soprattutto Neres, tentazione intrigante. L’obiettivo è non dare punti di riferimento al terzetto nerazzurro per consentire gli inserimenti di Kevin De Bruyne, Anguissa e Mc-Tominay, l’unico a salvarsi dalla disfatta di Champions con la doppietta realizzata contro il Psv.

De Bruyne falsissimo nueve contro il Psv, Lucca non ha soddisfatto a Torino (Repubblica)