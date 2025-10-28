Lecce-Napoli 0-0, occasione colossale per Olivera e salvataggio sulla linea (LIVE)

Il Napoli sfida il Lecce per il turno infrasettimanale della nona giornata di Serie A. Conte vuole proseguire il momento positivo che la vittoria contro l’Inter ha generato. Per la partita contro i salentini parte Lucca titolare nel tridente con Politano e Lang all’esordio dal primo minuto. Per il resto confermati i titolari delle ultime ad eccezione di McTominay che riposa e al suo posto c’è Elmas. In panchina si rivedono dopo tempo anche Hojlund e sopratutto Rrahmani, forse potrebbero trovare qualche sprazzo di partita per rimettere minuti nelle gambe. Dall’altro lato ci sarà il Lecce che dopo un momento positivo è tornato alla sconfitta contro l’Udinese.

34′ Ottima triangolazione e servizio per Olivera che si insinua in area. L’esterno prova a calciare e Falcone para e gli scappa sotto le gambe. Gaspar salva sulla linea

30′ Politano getta alle ortiche un’ottima occasione. Sviluppo sulla sinistra e palla al centro dove bucano tutti ma arriva Politano in corsa che spara alto

26′ Occasione per Berisha da fuori area, palla fuori di molto. Ad inizio azione fallo di Olivera che gli costa il cartellino giallo

23′ Lecce che ora riesce a contenere meglio le proposte offensive degli azzurri

18′ Politano si aggiusta sulla sua mattonella preferita, calcia ma centra Lucca

15′ Napoli in pressione, palla al centro di Di Lorenzo. Lucca per poco non ci mette la deviazione decisiva

12′ Gilmour ci prova da fuori, palla deviata e vicina al palo di Falcone

7′ A terra Olivera dopo un contatto durissimo di Pierotti ai suoi danni

4′ Azzurri propositivi in questi primi minuti

1′ Inizia il match!

Le formazioni ufficiali di Lecce e Napoli

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Banda. All. Di Francesco

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. All. Conte