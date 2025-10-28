Lecce-Napoli, formazioni ufficiali: dentro Elmas, Lucca e Lang. C’è anche Buongiorno, out McTominay
Conte preferisce non rischiare lo scozzese - così come Hojlund - e lancia il macedone. In difesa, ancora panchina per Beukema (dato favorito alla vigilia su Buongiorno)
Tra circa un’ora (18:30), allo stadio “Via del Mare”, Lecce e Napoli si affronteranno nella partita valida per la nona giornata della Serie A 2025/26. Ecco le formazioni ufficiali scelte dagli allenatori Eusebio Di Francesco ed Antonio Conte.
Lecce-Napoli, le formazioni ufficiali
Lecce (4-3-3) – Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha, Pierotti, Camarda, Banda.
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Morente, Stulic, N’Dri, Helgason, Kouassi, Pierret, Kaba, Kovac, Maleh. Allenatore: Di Francesco.
Napoli (4-3-3) – Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang.
A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Neres, McTominay, Rrahmani, Hojlund, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte.