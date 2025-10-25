Lautaro commette fallo su Buongiorno, Marelli: «Il giallo poteva starci, è intervenuto molto in ritardo»

L’ex arbitro Luca Marelli è intervenuto a Dazn per un fallo di Lautaro Martinez su Alessandro Buongiorno nei primi minuti di Napoli-Inter.

Il commento di Marelli sul fallo di Lautaro su Buongiorno

Marelli ha dichiarato:

«Per quanto riguarda l’infrazione c’è stata la richiesta di giallo per Lautaro, che non è una richiesta campata in aria: è intervenuto molto in ritardo su Buongiorno andando a impattare sulla caviglia destra».

Scriveva lo scorso 8 settembre il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Il modo migliore per mettere le mani sul campionato, non c’è che dire, e anche per aprire il ballottaggio tra amici con Juan Jesus. Un affare tra due mancini, una vicenda tra amici e difensori affidabilissimi, due volti della stessa garanzia di cui ha parlato più volte Conte riferendosi al gruppo storico.

Il recupero di Buongiorno, però, è una di quelle notizie da copertina: appena 23 le partite giocate nella stagione precedente, 22 in campionato e una in Coppa Italia. Sfortunatissimo: frattura in zona lombare a ridosso di Natale 2024 e arrivederci alle prime otto; poi, in fumo altre sette per problemi muscolari nel momento clou, quello dello sprint scudetto. Erano altri tempi. E da sabato sarà un’altra storia.