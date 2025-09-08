Lo sorso anno si è fermato due volte: frattura in zona lombare a Natale e poi problemi muscolari. Per Firenze è in ballottaggio con Juan Jesus

Il recupero di Buongiorno è una notizia da copertina, l’anno scorso ha giocato appena 23 partite (Corsport)

Beukema e Buongiorno, dovrebbe essere questa la coppia centrale difensiva del Napoli a Firenze. Rrahmani si infortunato, oggi si saprà per quanto tempo dovrà rimanere fuori (ma di certo salterà Fiorentina, City e Pisa). E Beukema dovrebbe fare il suo esordio, proprio al fianco del centrale acquistato lo scorso anno dal Torino.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

L’altro tema caldo di una settimana al via oggi con la prima seduta doppia di una serie che porterà dritta al Franchi, si chiama Buongiorno. Alessandro il grande assente delle prime due, ma comunque capace di lasciare l’impronta sulla sfida contro il Cagliari saltando in corsa dalla panchina al posto di Juan Jesus, ammonito, dopo l’ingresso del velocista Luvumbo: suo l’illuminato assist ad Anguissa al 95’, nella rapidissima tela in tre tocchi cucita con straordinaria lucidità insieme con Lobo e Frank. Il modo migliore per mettere le mani sul campionato, non c’è che dire, e anche per aprire il ballottaggio tra amici con Juan Jesus. Un affare tra due mancini, una vicenda tra amici e difensori affidabilissimi, due volti della stessa garanzia di cui ha parlato più volte Conte riferendosi al gruppo storico.

Il recupero di Buongiorno, però, è una di quelle notizie da copertina: appena 23 le partite giocate nella stagione precedente, 22 in campionato e una in Coppa Italia. Sfortunatissimo: frattura in zona lombare a ridosso di Natale 2024 e arrivederci alle prime otto; poi, in fumo altre sette per problemi muscolari nel momento clou, quello dello sprint scudetto. Erano altri tempi. E da sabato sarà un’altra storia.

