La Roma supera Beccalossi: sbaglia tre rigori uno dietro l’altro e perde col Lille

Dovbyk sbaglia e l'arbitro fa ripetere. Dovbyk ci riprova e sbaglia di nuovo ma il portiere Ozer si muove prima. Va Soulé e sbaglia. Stavolta non si ripete

È appena terminata la partita tra Roma e Lille, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, con il punteggio di 0-1. Si tratta della prima sconfitta per Gasperini, ma a catturare l’attenzione non è tanto il risultato quanto un episodio accaduto all’81esimo minuto.

La Roma, infatti, è riuscita a fallire tre rigori nella stessa azione. In soli 6 minuti, la squadra ha calciato tre rigori — due di Dovbyk e uno di Soulé — e il portiere turco del Lille, Ozer (turco), ha parato tutti e tre i tentativi. Un episodio quasi al limite dell’incredibile.

La Roma aveva chiesto un calcio di rigore per un tocco di mano in area di Mandi, dopo un corner battuto. L’arbitro ha concesso il penalty. Dovbyk ha calciato il primo rigore in maniera poco decisa e centrale, concludendo in parata, ma il tiro è stato da ripetere perché Ozer si era mosso in anticipo dalla linea di porta.

Nel secondo tentativo, Ozer ipnotizza di nuovo Dovbyk, ma anche questa volta il rigore va ripetuto perché il portiere turco si era mosso con entrambi i piedi prima della battuta. Al terzo tentativo, lo tira Soulé: l’argentino cambia angolo, ma trova la risposta del portiere avversario, la cui parata questa volta è regolare.

Cosa abbiamo visto… Le comiche. Tre volte. Hanno sbagliato il rigore tre volte… Mortacci vostra…#ASRoma — Popi_ (@Popopozau) October 2, 2025

Superato Beccalossi che col Bratislava sbagliò due rigori. Per tre rigori sbagliati dobbiamo tornare a Martin Palermo.

Le formazioni di Roma-Lille

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hermoso, Ndicka; Wesley, Cristante, El Ayanoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.

LILLE (4-2-3-1): Ozer; Meunier, Mandi, Mbemba, Verdonk; Bouaddi, Bentaleb; Sahraoui, Haraldsson, Correia; Giroud. All. Genesio.