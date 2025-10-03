Italia, le convocazioni di Gattuso: Politano riconfermato, ci sono anche Di Lorenzo e Meret

Il ct dell’Italia Rino Gattuso ha diramato le convocazioni in vista dei match di qualificazione al Mondiale contro Estonia e Israele. Tre i giocatori del Napoli presenti: Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e Alex Meret. Esordio per Hans Nicolussi Caviglia della Fiorentina e Nicolò Cambiaghi del Bologna, chiamati rispettivamente al posto di Samuele Ricci e Daniel Maldini. Ritorna nelle fila della Nazionale Bryan Cristante.

Le convocazioni dell’Italia: tre giocatori del Napoli presenti

Portieri: Carnesecchi, Donnarumma, Meret, Vicario.

Difensori: Bastoni, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo, Dimarco, Gabbia, Mancini, Udogie.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Nicolussi Caviglia, Tonali.

Attaccanti: Cambiaghi, F.P. Esposito, Kean, Orsolini, Politano, Raspadori, Retegui, Zaccagni.

📋💙 La lista dei 27 convocati del Ct Gennaro Gattuso per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale 🙌🏻 #Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/o7y7ErccwZ — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) October 3, 2025

Politano a Napoli è diventato un tuttofare (CorSport)

Si potrebbe definire equilibratore o semplicemente una costante: anche se le cose attorno a lui cambiano, Matteo Politano resta sempre lo stesso. Al suo posto, sulla destra, per attaccare quando si offende, per tornare quando si difende, tra cross e diagonali, sprint e serpentine, assist e gol che non guastano. Politano è l’insostituibile di Conte, che infatti non lo toglie mai. Nell’estate dei cambiamenti, degli arrivi, degli acquisti, delle scelte, l’esterno ha pensato semplicemente a lavorare, ad allenarsi, a divertirsi a fare ciò che gli riesce meglio. Guida il Napoli e detta i ritmi dalla zona laterale del campo. Decide lui quando è il momento di accelerare, quando di rifiatare e frenare, quando di ripartire. Ha misura del tempo e degli attimi, è un regista aggiunto, è termometro della partita.